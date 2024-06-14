Захарову рассмешили «бумажки» США и Украины о гарантиях безопасности

Захарова: соглашения США и Украины о гарантиях безопасности — «просто бумажки»

14 июня 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США не имеют никакой силы, заявила Захарова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США «простыми бумажками». По ее словам, они не имеют никакой силы. «Дело в том, что это обычные бумажки. <…> Эти соглашения ни о чем, они не имеют под собой юридической силы», — заявила Захарова в беседе с журналистами. Она также отметила, что подобные соглашения призваны продемонстрировать украинцам, что мировое сообщество «с ними». По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский, с помощью своих артистических возможностей выдает плохое за хорошее. Ранее Захарова пообещала Брюсселю болезненный ответ на использование замороженных активов РФ. Она также отметила, что инициативы, связанные с финансовой поддержкой Киева за чужой счет могут спровоцировать разрушительные экономические кризисы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США «простыми бумажками». По ее словам, они не имеют никакой силы. «Дело в том, что это обычные бумажки. <…> Эти соглашения ни о чем, они не имеют под собой юридической силы», — заявила Захарова в беседе с журналистами. Она также отметила, что подобные соглашения призваны продемонстрировать украинцам, что мировое сообщество «с ними». По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский, с помощью своих артистических возможностей выдает плохое за хорошее. Ранее Захарова пообещала Брюсселю болезненный ответ на использование замороженных активов РФ. Она также отметила, что инициативы, связанные с финансовой поддержкой Киева за чужой счет могут спровоцировать разрушительные экономические кризисы.