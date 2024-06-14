Захарову рассмешили «бумажки» США и Украины о гарантиях безопасности

Захарова: соглашения США и Украины о гарантиях безопасности — «просто бумажки»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США не имеют никакой силы, заявила Захарова Фото:
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США «простыми бумажками». По ее словам, они не имеют никакой силы.

«Дело в том, что это обычные бумажки. <…> Эти соглашения ни о чем, они не имеют под собой юридической силы», — заявила Захарова в беседе с журналистами. Она также отметила, что подобные соглашения призваны продемонстрировать украинцам, что мировое сообщество «с ними». По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский, с помощью своих артистических возможностей выдает плохое за хорошее.

Ранее Захарова пообещала Брюсселю болезненный ответ на использование замороженных активов РФ. Она также отметила, что инициативы, связанные с финансовой поддержкой Киева за чужой счет могут спровоцировать разрушительные экономические кризисы.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США «простыми бумажками». По ее словам, они не имеют никакой силы. «Дело в том, что это обычные бумажки. <…> Эти соглашения ни о чем, они не имеют под собой юридической силы», — заявила Захарова в беседе с журналистами. Она также отметила, что подобные соглашения призваны продемонстрировать украинцам, что мировое сообщество «с ними». По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский, с помощью своих артистических возможностей выдает плохое за хорошее. Ранее Захарова пообещала Брюсселю болезненный ответ на использование замороженных активов РФ. Она также отметила, что инициативы, связанные с финансовой поддержкой Киева за чужой счет могут спровоцировать разрушительные экономические кризисы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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