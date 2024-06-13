Захарова пообещала Брюсселю болезненный ответ на использование активов России

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова заявила, что Брюссель ждут негативные из-за использования активов РФ в пользу Киева Фото:
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Ответные меры на использование российских замороженных активов в финансировании Украины будут болезненными. В частности, подобное ожидает Брюссель. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, ответные меры безусловно обязательно последуют, как они следовали всегда. <…> Неминуемые ответные меры будут для Брюсселя крайне болезненными», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

Официальный представитель МИД РФ добавила, что противоправные инициативы, связанные с финансовой поддержкой Киева за чужой счет, предполагают серьезный дисбаланс в финансовой системе. Также они могут спровоцировать разрушительные экономические кризисы.

Ранее сообщалось, что страны G7 («Большой семерки») до конца 2024 года выделят Киеву 50 млрд долларов. Это будет произведено с помощью процентов от замороженных активов РФ. На данный момент решение еще прорабатывается, чтобы соответствовать финансовым возможностям стран-членов «большой семерки» и законодательству, пишет Pravda.Ru.

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Ответные меры на использование российских замороженных активов в финансировании Украины будут болезненными. В частности, подобное ожидает Брюссель. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Конечно, ответные меры безусловно обязательно последуют, как они следовали всегда. <…> Неминуемые ответные меры будут для Брюсселя крайне болезненными», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Официальный представитель МИД РФ добавила, что противоправные инициативы, связанные с финансовой поддержкой Киева за чужой счет, предполагают серьезный дисбаланс в финансовой системе. Также они могут спровоцировать разрушительные экономические кризисы. Ранее сообщалось, что страны G7 («Большой семерки») до конца 2024 года выделят Киеву 50 млрд долларов. Это будет произведено с помощью процентов от замороженных активов РФ. На данный момент решение еще прорабатывается, чтобы соответствовать финансовым возможностям стран-членов «большой семерки» и законодательству, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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