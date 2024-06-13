Захарова пообещала Брюсселю болезненный ответ на использование активов России

Ответные меры на использование российских замороженных активов в финансировании Украины будут болезненными. В частности, подобное ожидает Брюссель. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Конечно, ответные меры безусловно обязательно последуют, как они следовали всегда. <…> Неминуемые ответные меры будут для Брюсселя крайне болезненными», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
Официальный представитель МИД РФ добавила, что противоправные инициативы, связанные с финансовой поддержкой Киева за чужой счет, предполагают серьезный дисбаланс в финансовой системе. Также они могут спровоцировать разрушительные экономические кризисы.
Ранее сообщалось, что страны G7 («Большой семерки») до конца 2024 года выделят Киеву 50 млрд долларов. Это будет произведено с помощью процентов от замороженных активов РФ. На данный момент решение еще прорабатывается, чтобы соответствовать финансовым возможностям стран-членов «большой семерки» и законодательству, пишет
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