Захарова пообещала Брюсселю болезненный ответ на использование активов России

13 июня 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что Брюссель ждут негативные из-за использования активов РФ в пользу Киева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ответные меры на использование российских замороженных активов в финансировании Украины будут болезненными. В частности, подобное ожидает Брюссель. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Конечно, ответные меры безусловно обязательно последуют, как они следовали всегда. <…> Неминуемые ответные меры будут для Брюсселя крайне болезненными», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Официальный представитель МИД РФ добавила, что противоправные инициативы, связанные с финансовой поддержкой Киева за чужой счет, предполагают серьезный дисбаланс в финансовой системе. Также они могут спровоцировать разрушительные экономические кризисы. Ранее сообщалось, что страны G7 («Большой семерки») до конца 2024 года выделят Киеву 50 млрд долларов. Это будет произведено с помощью процентов от замороженных активов РФ. На данный момент решение еще прорабатывается, чтобы соответствовать финансовым возможностям стран-членов «большой семерки» и законодательству, пишет Pravda.Ru . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ответные меры на использование российских замороженных активов в финансировании Украины будут болезненными. В частности, подобное ожидает Брюссель. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Конечно, ответные меры безусловно обязательно последуют, как они следовали всегда. <…> Неминуемые ответные меры будут для Брюсселя крайне болезненными», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Официальный представитель МИД РФ добавила, что противоправные инициативы, связанные с финансовой поддержкой Киева за чужой счет, предполагают серьезный дисбаланс в финансовой системе. Также они могут спровоцировать разрушительные экономические кризисы. Ранее сообщалось, что страны G7 («Большой семерки») до конца 2024 года выделят Киеву 50 млрд долларов. Это будет произведено с помощью процентов от замороженных активов РФ. На данный момент решение еще прорабатывается, чтобы соответствовать финансовым возможностям стран-членов «большой семерки» и законодательству, пишет Pravda.Ru.