ЛДПР определилась с кандидатом на пост губернатора Челябинской области

Кандидатом на пост губернатора Челябинской области от ЛДПР станет Виталий Пашин. Об этом URA.RU 14 июня сообщили в региогиональном отделении партии.
«Виталий Пашин — кандидат на должность губернатора Челябинской области от ЛДПР. Такое решение принято 14 июня делегатами партийной конференции. Его выдвижение 10 июня поддержали Высший совет ЛДПР и председатель Леонид Слуцкий», — сообщили в реготделении.
Пашин возглавил челябинское региональное отделение ЛДПР в 2021 году. В 2016—2021 годах был депутатом Государственной думы от партии ЛДПР. В 2021 году стал депутатом законодательного собрания Челябинской области, войдя в состав комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Пашин станет четвертым кандидатом на пост губернатора региона. Документы в облизбирком уже подали действующий глава региона Алексей Текслер, Ярослав Щербаков от партии «Яблоко» и Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива».
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