ЛДПР определилась с кандидатом на пост губернатора Челябинской области

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Виталий Пашин станет кандидатом в губернаторы от ЛДПР
Виталий Пашин станет кандидатом в губернаторы от ЛДПР Фото:

Кандидатом на пост губернатора Челябинской области от ЛДПР станет Виталий Пашин. Об этом URA.RU 14 июня сообщили в региогиональном отделении партии.

«Виталий Пашин — кандидат на должность губернатора Челябинской области от ЛДПР. Такое решение принято 14 июня делегатами партийной конференции. Его выдвижение 10 июня поддержали Высший совет ЛДПР и председатель Леонид Слуцкий», — сообщили в реготделении.

Пашин возглавил челябинское региональное отделение ЛДПР в 2021 году. В 2016—2021 годах был депутатом Государственной думы от партии ЛДПР. В 2021 году стал депутатом законодательного собрания Челябинской области, войдя в состав комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Пашин станет четвертым кандидатом на пост губернатора региона. Документы в облизбирком уже подали действующий глава региона Алексей Текслер, Ярослав Щербаков от партии «Яблоко» и Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива».

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Кандидатом на пост губернатора Челябинской области от ЛДПР станет Виталий Пашин. Об этом URA.RU 14 июня сообщили в региогиональном отделении партии. «Виталий Пашин — кандидат на должность губернатора Челябинской области от ЛДПР. Такое решение принято 14 июня делегатами партийной конференции. Его выдвижение 10 июня поддержали Высший совет ЛДПР и председатель Леонид Слуцкий», — сообщили в реготделении. Пашин возглавил челябинское региональное отделение ЛДПР в 2021 году. В 2016—2021 годах был депутатом Государственной думы от партии ЛДПР. В 2021 году стал депутатом законодательного собрания Челябинской области, войдя в состав комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Пашин станет четвертым кандидатом на пост губернатора региона. Документы в облизбирком уже подали действующий глава региона Алексей Текслер, Ярослав Щербаков от партии «Яблоко» и Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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