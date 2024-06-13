Алексей Текслер подал документы в облизбирком для выдвижения на пост губернатора Челябинской области на второй срок. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Текслер подал документы для выдвижения на должность губернатора региона. В облизбиркоме документы приняли, сообщив, что Текслер с момента подачи документов приобрел все права и обязанности кандидата на пост губернатора», — сообщил корреспондент агентства.
Текслер руководит регионом с 2019 года. Его полномочия истекают в сентябре, в этом же месяце состоятся выборы губернатора. Глава региона в мае заявил о том, что при поддержке президента Владимира Путина выдвинется на второй срок. Его решение поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев и генсовет «Единой России». 13 июня на областной партийной конференции единороссы также поддержали выдвижение Текслера.
Помимо Текслера, документы на выдвижение в качестве кандидатов в губернаторы подали еще два человека. От партии «Яблоко» выдвинулся Ярослав Щербаков, от партии «Зеленая альтернатива» — Степан Соловьев.
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