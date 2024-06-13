13 июня 2024

В Тюмени загорелся автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные уже выехали на место возгорания автобуса
Пожарные уже выехали на место возгорания автобуса Фото:

В Тюмени со стороны Воронинских горок загорелся автобус. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На объездной в районе Воронинских горок горит автобус», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». На видео заметно, как автобус полностью охватило огнем.

В МЧС сообщили, что в настоящий момент пожар ликвидирован. На место пожара прибыло две единицы техники и шесть человек личного состава. 

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В Тюмени со стороны Воронинских горок загорелся автобус. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На объездной в районе Воронинских горок горит автобус», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». На видео заметно, как автобус полностью охватило огнем. В МЧС сообщили, что в настоящий момент пожар ликвидирован. На место пожара прибыло две единицы техники и шесть человек личного состава. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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