Пожарные уже выехали на место возгорания автобуса
В Тюмени со стороны Воронинских горок загорелся автобус. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На объездной в районе Воронинских горок горит автобус», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». На видео заметно, как автобус полностью охватило огнем.
В МЧС сообщили, что в настоящий момент пожар ликвидирован. На место пожара прибыло две единицы техники и шесть человек личного состава.
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