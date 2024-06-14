Названа версия крушения вертолета под Первоуральском

Частный вертолет мог рухнуть под Первоуральском из-за неисправности редуктора

14 июня 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Крушение произошло вечером 12 июня (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие Вертолет Robinson R44, которым управлял первоуральский бизнесмен Игорь Чистовский, мог упасть в лесу в поселке Билимбае (Свердловская область) из-за неисправности редуктора. К такому предварительному выводу приходят специалисты. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Специалисты приходят к выводу, что у вертолета была техническая неисправность. Редуктор могло заклинить, поэтому винты перестали крутиться. Это объясняет то, что в зоне ЧП деревья не разрубило, они наоборот смягчили падение. Предварительно, ошибки со стороны пилота не было», — рассказал собеседник агентства. Крушение произошло вечером 12 июня рядом с базой отдыха «Светофор». Пострадали пилот — Чистовский и пассажир — дизайнер Эльнара Дворникова. Оба до сих пор находятся в больнице. По факту крушения следователи возбудили уголовное дело. Является ли Чистовский обвиняемым, доподлинно неизвестно. Источнику URA.RU лишь известно, что Дворникова является потерпевшей. Подробнее о случившемся — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет Robinson R44, которым управлял первоуральский бизнесмен Игорь Чистовский, мог упасть в лесу в поселке Билимбае (Свердловская область) из-за неисправности редуктора. К такому предварительному выводу приходят специалисты. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Специалисты приходят к выводу, что у вертолета была техническая неисправность. Редуктор могло заклинить, поэтому винты перестали крутиться. Это объясняет то, что в зоне ЧП деревья не разрубило, они наоборот смягчили падение. Предварительно, ошибки со стороны пилота не было», — рассказал собеседник агентства. Крушение произошло вечером 12 июня рядом с базой отдыха «Светофор». Пострадали пилот — Чистовский и пассажир — дизайнер Эльнара Дворникова. Оба до сих пор находятся в больнице. По факту крушения следователи возбудили уголовное дело. Является ли Чистовский обвиняемым, доподлинно неизвестно. Источнику URA.RU лишь известно, что Дворникова является потерпевшей. Подробнее о случившемся — в сюжете агентства.