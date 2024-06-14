Названа версия крушения вертолета под Первоуральском

Частный вертолет мог рухнуть под Первоуральском из-за неисправности редуктора
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8
Крушение произошло вечером 12 июня (архивное фото) Фото:
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Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Вертолет Robinson R44, которым управлял первоуральский бизнесмен Игорь Чистовский, мог упасть в лесу в поселке Билимбае (Свердловская область) из-за неисправности редуктора. К такому предварительному выводу приходят специалисты. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Специалисты приходят к выводу, что у вертолета была техническая неисправность. Редуктор могло заклинить, поэтому винты перестали крутиться. Это объясняет то, что в зоне ЧП деревья не разрубило, они наоборот смягчили падение. Предварительно, ошибки со стороны пилота не было», — рассказал собеседник агентства.

Крушение произошло вечером 12 июня рядом с базой отдыха «Светофор». Пострадали пилот — Чистовский и пассажир — дизайнер Эльнара Дворникова. Оба до сих пор находятся в больнице. По факту крушения следователи возбудили уголовное дело. Является ли Чистовский обвиняемым, доподлинно неизвестно. Источнику URA.RU лишь известно, что Дворникова является потерпевшей. Подробнее о случившемся — в сюжете агентства.

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Вертолет Robinson R44, которым управлял первоуральский бизнесмен Игорь Чистовский, мог упасть в лесу в поселке Билимбае (Свердловская область) из-за неисправности редуктора. К такому предварительному выводу приходят специалисты. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Специалисты приходят к выводу, что у вертолета была техническая неисправность. Редуктор могло заклинить, поэтому винты перестали крутиться. Это объясняет то, что в зоне ЧП деревья не разрубило, они наоборот смягчили падение. Предварительно, ошибки со стороны пилота не было», — рассказал собеседник агентства. Крушение произошло вечером 12 июня рядом с базой отдыха «Светофор». Пострадали пилот — Чистовский и пассажир — дизайнер Эльнара Дворникова. Оба до сих пор находятся в больнице. По факту крушения следователи возбудили уголовное дело. Является ли Чистовский обвиняемым, доподлинно неизвестно. Источнику URA.RU лишь известно, что Дворникова является потерпевшей. Подробнее о случившемся — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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