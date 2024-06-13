Министр Файзуллин похвалил Пермский край на форуме Минстроя РФ

Пермский край достиг больших успехов в строительстве, промышленности и других сферах. Во многом, это стало возможным благодаря цифровизации. Об этом на форуме «Умный город», который в эти дни проходит в Перми, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, передает корреспондент URA.RU.
«Необходимо отметить, что-то развитие, которое сегодня мы видим в Пермском крае, оно идёт достаточно успешно. Мы говорим о вводе жилья, расселению аварийного жилья, развитию жилищно-коммунального хозяйства. Здесь масштабно развита промышленность, конечно, все эти изменения без „цифры“ невозможны», — сказал Файзуллин.
Форум «Умный город», организованный Минстроем, проходит в пятый раз. Сегодня в Перми в рамках мероприятия прошло выездное заседание комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи под руководством депутата Александра Хинштейна
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