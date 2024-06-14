Путин пригрозил Западу в случае воровства активов России

Путин: воровство активов России на Западе не останется безнаказанным
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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Путин предупредил Запад, что изъятие активов РФ будет расценено как воровство Фото:

Президент России Владимир Путин предупредил западные страны о последствиях в случае попыток изъятия российских активов. Он заявил, что такие действия будут рассматриваться как воровство и не останутся без ответных мер.

«Следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно <…> Воровство российских активов на Западе не останется безнаказанным», — заявил Путин. Об этом он сообщил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин предупредил западные страны о последствиях в случае попыток изъятия российских активов. Он заявил, что такие действия будут рассматриваться как воровство и не останутся без ответных мер. «Следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно <…> Воровство российских активов на Западе не останется безнаказанным», — заявил Путин. Об этом он сообщил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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