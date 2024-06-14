Путин пригрозил Западу в случае воровства активов России

Путин: воровство активов России на Западе не останется безнаказанным

14 июня 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Путин предупредил Запад, что изъятие активов РФ будет расценено как воровство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предупредил западные страны о последствиях в случае попыток изъятия российских активов. Он заявил, что такие действия будут рассматриваться как воровство и не останутся без ответных мер. «Следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно <…> Воровство российских активов на Западе не останется безнаказанным», — заявил Путин. Об этом он сообщил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин предупредил западные страны о последствиях в случае попыток изъятия российских активов. Он заявил, что такие действия будут рассматриваться как воровство и не останутся без ответных мер. «Следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно <…> Воровство российских активов на Западе не останется безнаказанным», — заявил Путин. Об этом он сообщил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».