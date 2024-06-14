Путин признался, что был готов признать Херсон и Запорожье украинскими

Президент России Владимир Путин в марте 2022 года не исключал сохранения суверенитета Украины над Запорожьем и Херсоном. Однако при условии, что Киев оставит для российской стороны сухопутный путь до Крыма.
«Не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для России», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Также глава РФ отметил, что не может быть и речи о нарушении государственного единства РФ. В 2022 году был проведен референдум, на котором люди выразили свое мнение насчет признании двух территорий украинскими и пожелали войти в состав России.
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