Путин признался, что был готов признать Херсон и Запорожье украинскими

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин заявил, что жители новых регионов сами пожелали присоединиться к РФ Фото:

Президент России Владимир Путин в марте 2022 года не исключал сохранения суверенитета Украины над Запорожьем и Херсоном. Однако при условии, что Киев оставит для российской стороны сухопутный путь до Крыма.

«Не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для России», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Также глава РФ отметил, что не может быть и речи о нарушении государственного единства РФ. В 2022 году был проведен референдум, на котором люди выразили свое мнение насчет признании двух территорий украинскими и пожелали войти в состав России.

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Президент России Владимир Путин в марте 2022 года не исключал сохранения суверенитета Украины над Запорожьем и Херсоном. Однако при условии, что Киев оставит для российской стороны сухопутный путь до Крыма. «Не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для России», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Также глава РФ отметил, что не может быть и речи о нарушении государственного единства РФ. В 2022 году был проведен референдум, на котором люди выразили свое мнение насчет признании двух территорий украинскими и пожелали войти в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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