В челябинском нацпарке «Таганай» введен особый режим

В нацпарке временно закрыли стоянки у Горбатого моста и «Весёлый ключ»
В нацпарке «Таганай» под Злаутостом (Челябинская область) 14 июня ввели противопожарный режим. Гостям запретили устанавливать палатки и разводить костры вне зоны приютов, сообщили URA.RU в учреждении.
«На территории нацпарка введён особый противопожарный режим. Установить палатку и развести костёр сейчас можно только на территориях приютов», — сообщили в нацпарке.
Для остановки закрыты бесплатные стоянки у Горбатого моста и «Весёлый ключ». В пресс -службе также напомнили о запрете курения на ходу.
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