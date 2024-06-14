В челябинском нацпарке «Таганай» введен особый режим

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В нацпарке временно закрыли стоянки у Горбатого моста и «Весёлый ключ»
В нацпарке временно закрыли стоянки у Горбатого моста и «Весёлый ключ» Фото:

В нацпарке «Таганай» под Злаутостом (Челябинская область) 14 июня ввели противопожарный режим. Гостям запретили устанавливать палатки и разводить костры вне зоны приютов, сообщили URA.RU в учреждении.

«На территории нацпарка введён особый противопожарный режим. Установить палатку и развести костёр сейчас можно только на территориях приютов», — сообщили в нацпарке.

Для остановки закрыты бесплатные стоянки у Горбатого моста и «Весёлый ключ». В пресс -службе также напомнили о запрете курения на ходу.

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В нацпарке «Таганай» под Злаутостом (Челябинская область) 14 июня ввели противопожарный режим. Гостям запретили устанавливать палатки и разводить костры вне зоны приютов, сообщили URA.RU в учреждении. «На территории нацпарка введён особый противопожарный режим. Установить палатку и развести костёр сейчас можно только на территориях приютов», — сообщили в нацпарке. Для остановки закрыты бесплатные стоянки у Горбатого моста и «Весёлый ключ». В пресс -службе также напомнили о запрете курения на ходу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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