На Ямале самолет АН-26 совершил жесткую посадку

Самолет АН-26 совершил жесткую посадку возле аэропорта Утренний
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет жестко приземлился в районе аэропорта Тазовский (архивное фото)
Самолет жестко приземлился в районе аэропорта Тазовский (архивное фото) Фото:

Самолет АН-26 жестко приземлился в районе аэропорта Утренний в Тазовском районе ЯНАО. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«В 15:40 воздушное судно АН-26 RA-26662, принадлежащее АО “Ютэйр” выполнявшее чартерный рейс UTR 9706 по маршруту Сабетта - Утренний, на удалении двух километров от Аэродрома Утренний произвело жесткую посадку. Есть пострадавшие", — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов. Новость будет дополняться. 

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Самолет АН-26 жестко приземлился в районе аэропорта Утренний в Тазовском районе ЯНАО. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «В 15:40 воздушное судно АН-26 RA-26662, принадлежащее АО “Ютэйр” выполнявшее чартерный рейс UTR 9706 по маршруту Сабетта - Утренний, на удалении двух километров от Аэродрома Утренний произвело жесткую посадку. Есть пострадавшие", — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов. Новость будет дополняться. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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