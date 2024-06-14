На Ямале самолет АН-26 совершил жесткую посадку

Самолет жестко приземлился в районе аэропорта Тазовский (архивное фото)
Самолет АН-26 жестко приземлился в районе аэропорта Утренний в Тазовском районе ЯНАО. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«В 15:40 воздушное судно АН-26 RA-26662, принадлежащее АО “Ютэйр” выполнявшее чартерный рейс UTR 9706 по маршруту Сабетта - Утренний, на удалении двух километров от Аэродрома Утренний произвело жесткую посадку. Есть пострадавшие", — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов. Новость будет дополняться.
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