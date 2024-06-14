Slava Marlow выступит на Дне Молодежи в Салехарде

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Выступление артиста пройдет в Салехарде в День молодежи
Выступление артиста пройдет в Салехарде в День молодежи Фото:

Российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) приедет с концертом в Салехард. Артист выступит на Дне молодежи 30 июня. Об этом сообщает портал «День молодежи 2024». 

«Выступление хедлайнера Славы Мерлоу состоится в 21:00. Площадь МАУК „Геолог“, улица Матросова, 31», — говорится на портале. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде перенесли общегородской школьный выпускной из-за Дня молодежи. Дату выпускного перенесли с 29 на 21 июня. 

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Российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) приедет с концертом в Салехард. Артист выступит на Дне молодежи 30 июня. Об этом сообщает портал «День молодежи 2024».  «Выступление хедлайнера Славы Мерлоу состоится в 21:00. Площадь МАУК „Геолог“, улица Матросова, 31», — говорится на портале.  Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде перенесли общегородской школьный выпускной из-за Дня молодежи. Дату выпускного перенесли с 29 на 21 июня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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