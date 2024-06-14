Slava Marlow выступит на Дне Молодежи в Салехарде

Выступление артиста пройдет в Салехарде в День молодежи
Российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) приедет с концертом в Салехард. Артист выступит на Дне молодежи 30 июня. Об этом сообщает портал «День молодежи 2024».
«Выступление хедлайнера Славы Мерлоу состоится в 21:00. Площадь МАУК „Геолог“, улица Матросова, 31», — говорится на портале.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде перенесли общегородской школьный выпускной из-за Дня молодежи. Дату выпускного перенесли с 29 на 21 июня.
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