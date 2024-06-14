Свердловчанин застрелил из охотничьего ружья нового любовника бывшей супруги

14 июня 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Следователи завели уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижней Туре (Свердловской области) 13 июня 37-летний мужчина подкараулил и застрелил охотничьим ружьем нового любовника бывшей супруги. Следователи уже завели уголовное дело, организована проверка, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Во дворе одного из домов по улице Ильича в Нижней Туре было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. По данному факту следственным отделом по ЗАТО город Лесной СК России возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство. Подозреваемый задержан», — следует из сообщения. Telegram-канал «Открытый лесной» со ссылкой на очевидцев утверждает, что вооружившийся ружьем обидчик приревновал бывшую супругу к новому мужчине, из-за чего и совершил убийство. В ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что сыщиками угрозыска местного отдела полиции изъято оружие, а также патроны к нему и стреляные гильзы. «Поводом для совершения данного преступления послужила личная неприязнь», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижней Туре (Свердловской области) 13 июня 37-летний мужчина подкараулил и застрелил охотничьим ружьем нового любовника бывшей супруги. Следователи уже завели уголовное дело, организована проверка, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Во дворе одного из домов по улице Ильича в Нижней Туре было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. По данному факту следственным отделом по ЗАТО город Лесной СК России возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство. Подозреваемый задержан», — следует из сообщения. Telegram-канал «Открытый лесной» со ссылкой на очевидцев утверждает, что вооружившийся ружьем обидчик приревновал бывшую супругу к новому мужчине, из-за чего и совершил убийство. В ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что сыщиками угрозыска местного отдела полиции изъято оружие, а также патроны к нему и стреляные гильзы. «Поводом для совершения данного преступления послужила личная неприязнь», — отметили в ведомстве.