Свердловчанин застрелил из охотничьего ружья нового любовника бывшей супруги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи завели уголовное дело Фото:

В Нижней Туре (Свердловской области) 13 июня 37-летний мужчина подкараулил и застрелил охотничьим ружьем нового любовника бывшей супруги. Следователи уже завели уголовное дело, организована проверка, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Во дворе одного из домов по улице Ильича в Нижней Туре было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. По данному факту следственным отделом по ЗАТО город Лесной СК России возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство. Подозреваемый задержан», — следует из сообщения. Telegram-канал «Открытый лесной» со ссылкой на очевидцев утверждает, что вооружившийся ружьем обидчик приревновал бывшую супругу к новому мужчине, из-за чего и совершил убийство.

В ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что сыщиками угрозыска местного отдела полиции изъято оружие, а также патроны к нему и стреляные гильзы. «Поводом для совершения данного преступления послужила личная неприязнь», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижней Туре (Свердловской области) 13 июня 37-летний мужчина подкараулил и застрелил охотничьим ружьем нового любовника бывшей супруги. Следователи уже завели уголовное дело, организована проверка, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Во дворе одного из домов по улице Ильича в Нижней Туре было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. По данному факту следственным отделом по ЗАТО город Лесной СК России возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство. Подозреваемый задержан», — следует из сообщения. Telegram-канал «Открытый лесной» со ссылкой на очевидцев утверждает, что вооружившийся ружьем обидчик приревновал бывшую супругу к новому мужчине, из-за чего и совершил убийство. В ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что сыщиками угрозыска местного отдела полиции изъято оружие, а также патроны к нему и стреляные гильзы. «Поводом для совершения данного преступления послужила личная неприязнь», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...