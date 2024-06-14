Путин раскрыл кредо жизни

Путин: нужно жить ради того, за что можно умереть

14 июня 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что следует жить ради того, за что впоследствии можно умереть Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одним из смыслов жизни является то, ради чего можно умереть. Таким образом он процитировал философа Ивана Ильина, глава России не раз обращался к его высказываниям ранее. «Что касается целей в жизни — это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: „Жить надо ради того, ради чего можно умереть“», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одним из смыслов жизни является то, ради чего можно умереть. Таким образом он процитировал философа Ивана Ильина, глава России не раз обращался к его высказываниям ранее. «Что касается целей в жизни — это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: „Жить надо ради того, ради чего можно умереть“», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».