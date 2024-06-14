14 июня 2024

МЧС обнаружило два тела при разборе завалов от обрушения дома под Белгородом

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели достали два тела под завалами в Шебекино
Спасатели достали два тела под завалами в Шебекино Фото:

В Шебекино (Белгородская область), где после удара ВСУ обрушилась часть многоэтажки, под завалами обнаружили два тела. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Шебекино на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины», — говорится в материале. Заявление появилось в официальном telegram-канале ведомства.

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В Шебекино (Белгородская область), где после удара ВСУ обрушилась часть многоэтажки, под завалами обнаружили два тела. Об этом сообщили в МЧС России. «В Шебекино на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины», — говорится в материале. Заявление появилось в официальном telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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