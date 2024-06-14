МЧС обнаружило два тела при разборе завалов от обрушения дома под Белгородом

Спасатели достали два тела под завалами в Шебекино
В Шебекино (Белгородская область), где после удара ВСУ обрушилась часть многоэтажки, под завалами обнаружили два тела. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Шебекино на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины», — говорится в материале. Заявление появилось в официальном telegram-канале ведомства.
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