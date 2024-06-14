14 июня 2024

Послы ЕС согласовали начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии

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Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 25 июня
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 25 июня Фото:

Дипломатические представители 27 государств-членов Европейского Союза дали зеленый свет для начала переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС, которые стартуют 25 июня. Об этом проинформировало бельгийское председательство в Совете ЕС через платформу X.

«Послы достигли соглашения о контурах переговорного процесса по присоединению [к ЕС] Украины и Молдавии. Первые межправительственные конференции по этому вопросу бельгийское председательство назначило на 25 июня», — отмечено в официальном сообщении.

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Дипломатические представители 27 государств-членов Европейского Союза дали зеленый свет для начала переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС, которые стартуют 25 июня. Об этом проинформировало бельгийское председательство в Совете ЕС через платформу X. «Послы достигли соглашения о контурах переговорного процесса по присоединению [к ЕС] Украины и Молдавии. Первые межправительственные конференции по этому вопросу бельгийское председательство назначило на 25 июня», — отмечено в официальном сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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