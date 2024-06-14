Послы ЕС согласовали начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии

Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 25 июня
Дипломатические представители 27 государств-членов Европейского Союза дали зеленый свет для начала переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС, которые стартуют 25 июня. Об этом проинформировало бельгийское председательство в Совете ЕС через платформу X.
«Послы достигли соглашения о контурах переговорного процесса по присоединению [к ЕС] Украины и Молдавии. Первые межправительственные конференции по этому вопросу бельгийское председательство назначило на 25 июня», — отмечено в официальном сообщении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.