Shaman признали новой легендой, а Басков удивился наряду Бузовой: главное с премии МУЗ-ТВ

В России прошла церемония вручения наград Премии МУЗ-ТВ — главного события отечественного шоу-бизнеса. О том, как прошло одно из самых масштабных и престижных награждений — в материале URA.RU.
Какие премии получили участники премии МУЗ-ТВ
- Прорыв года — Xolidayboy.
- Лучшая cover-версия — Instasamka, Лолита — «На титанике»
- Лучшее танцевальное видео — Filatov & Karas — «Мимо меня»
- Новая легенда — Shaman.
- Лучшая коллаборация — Винтаж, Травма, Skidri, Dvrklxght — «Плохая девочка»
- Лучшая коллаборация — Люся Чеботина & Филипп Киркоров — «Королева»
- Легенда вне времени — Жанна Агузарова.
- Лучшее лирическое видео — Мари Краймбрери — «Случилась осень»
- Лучший альбом — Anna Asti — «Царица».
- За вклад в развитие культуры — Игорь Крутой.
- Лучшее концертное шоу — Руки вверх! — «Лужники на бис»
- Лучший в сети — «Клава Кока»
- Легенда российской популярной музыки — Жанна Фриске.
- Лучшее видео — Мот — «Случайности не случайны»
- Музыкальное открытие года Rutube — Ivan.
- Лучшая песня — Anna Asti — «Царица»
- Лучшая группа — Три дня дождя.
- Лучшая исполнительница — Anna Asti.
- Лучший исполнитель — Дима Билан.
Как прошла церемония
Жанна Фриске стала «Легендой поп-музыки»
Папа Жанны Фриске получил награду за дочь в номинации «Легенда поп-музыки». Отец Фриске заявил, что ему стало плохо, когда он увидел оживленную ИИ дочь на экране, да и в целом выступление «Блестящих».
А ее сестра Наталья спела хит в золотом составе «Блестящих». Она не сдержала слез во время объявления победителя в номинации.
Бузова и Басков шутили друг над другом
Бузова приехала на премию на карете в сопровождении карликов. После Филиппа Киркорова Николай Басков решил подшутить над Ольгой Бузовой, вспомнив выступление певицы в День защиты детей и ее внешний вид. Певец сказал, что впервые видит артистку полностью одетой, передает «Стархит».
«Хороших ведущих нынче мало»: так телеведущая отреагировала на шутку в свой адрес. После этого охрана блогера Эльдара Джарахова — две длинноногие барышни — пошли давать Баскову щелбаны за то, что тот обидел Бузову.
Одну из наград вышел вручать Костомаров
Фигурист Роман Костомаров стал гостем премии МУЗ-ТВ и поблагодарил всех за поддержку. Одну из наград вручил спортсмен лично. Зрительный зал встретил олимпийского чемпиона бурными аплодисментами, люди аплодировали стоя.
«Спасибо вам большое! Хочу поздравить премию МУЗ-ТВ с возвращением. Это действительно яркое музыкальное событие для нашей страны. От себя хочу сказать огромное вам спасибо за любовь и поддержку, которую вы оказывали в трудные минуты… Наверное, без вас я бы сегодня на этой сцене не стоял», — сказал спортсмен.
Певец Shaman высказался о дресс-коде артистов
Ярослав Дронов (имя Шамана) во время получения награды заявил, что последняя достойна «только одного блюда — народной любви». Также певец после вручения премии дал небольшое интервью, где заявил, что в действительности никогда не бывает доволен тем, что делает.
Артист выразил свое мнение и по поводу допустимого дресс-кода для артистов. Shaman сказал, что «артисты — это творческие люди, они должны уметь перевоплощаться. Должна быть самоцензура, в первую очередь. Человек должен иметь чувство такта».
Кроме того, стало известно, что солист группы «Любэ» Николай Расторгуев вместе с Дроновым сыграют в одном спектакле. Об этом рассказал сам музыкант.
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