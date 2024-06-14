Shaman признали новой легендой, а Басков удивился наряду Бузовой: главное с премии МУЗ-ТВ

Ольга Бузова снялась на премии МУЗ-ТВ с двумя карликами

15 июня 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

Участники премии МУЗ-ТВ получили заветные тарелки Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости В России прошла церемония вручения наград Премии МУЗ-ТВ — главного события отечественного шоу-бизнеса. О том, как прошло одно из самых масштабных и престижных награждений — в материале URA.RU. Какие премии получили участники премии МУЗ-ТВ Прорыв года — Xolidayboy.

— Xolidayboy. Лучшая cover-версия — Instasamka, Лолита — «На титанике»

— Instasamka, Лолита — «На титанике» Лучшее танцевальное видео — Filatov & Karas — «Мимо меня»

— Filatov & Karas — «Мимо меня» Новая легенда — Shaman.

— Shaman. Лучшая коллаборация — Винтаж, Травма, Skidri, Dvrklxght — «Плохая девочка»

— Винтаж, Травма, Skidri, Dvrklxght — «Плохая девочка» Лучшая коллаборация — Люся Чеботина & Филипп Киркоров — «Королева»

— Люся Чеботина & Филипп Киркоров — «Королева» Легенда вне времени — Жанна Агузарова.

— Жанна Агузарова. Лучшее лирическое видео — Мари Краймбрери — «Случилась осень»

— Мари Краймбрери — «Случилась осень» Лучший альбом — Anna Asti — «Царица».

— Anna Asti — «Царица». За вклад в развитие культуры — Игорь Крутой.

— Игорь Крутой. Лучшее концертное шоу — Руки вверх! — «Лужники на бис»

— Руки вверх! — «Лужники на бис» Лучший в сети — «Клава Кока»

— «Клава Кока» Легенда российской популярной музыки — Жанна Фриске.

— Жанна Фриске. Лучшее видео — Мот — «Случайности не случайны»

— Мот — «Случайности не случайны» Музыкальное открытие года Rutube — Ivan.

— Ivan. Лучшая песня — Anna Asti — «Царица»

— Anna Asti — «Царица» Лучшая группа — Три дня дождя.

— Три дня дождя. Лучшая исполнительница — Anna Asti.

— Anna Asti. Лучший исполнитель — Дима Билан. Filatov & Karas получили премию за лучшее видео Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Как прошла церемония Жанна Фриске стала «Легендой поп-музыки» Папа Жанны Фриске получил награду за дочь в номинации «Легенда поп-музыки». Отец Фриске заявил, что ему стало плохо, когда он увидел оживленную ИИ дочь на экране, да и в целом выступление «Блестящих». А ее сестра Наталья спела хит в золотом составе «Блестящих». Она не сдержала слез во время объявления победителя в номинации. Бузова и Басков шутили друг над другом Бузова приехала на премию на карете в сопровождении карликов. После Филиппа Киркорова Николай Басков решил подшутить над Ольгой Бузовой, вспомнив выступление певицы в День защиты детей и ее внешний вид. Певец сказал, что впервые видит артистку полностью одетой, передает «Стархит». «Хороших ведущих нынче мало»: так телеведущая отреагировала на шутку в свой адрес. После этого охрана блогера Эльдара Джарахова — две длинноногие барышни — пошли давать Баскову щелбаны за то, что тот обидел Бузову. Николай Басков и Лолита были ведущими премии Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Одну из наград вышел вручать Костомаров Фигурист Роман Костомаров стал гостем премии МУЗ-ТВ и поблагодарил всех за поддержку. Одну из наград вручил спортсмен лично. Зрительный зал встретил олимпийского чемпиона бурными аплодисментами, люди аплодировали стоя. «Спасибо вам большое! Хочу поздравить премию МУЗ-ТВ с возвращением. Это действительно яркое музыкальное событие для нашей страны. От себя хочу сказать огромное вам спасибо за любовь и поддержку, которую вы оказывали в трудные минуты… Наверное, без вас я бы сегодня на этой сцене не стоял», — сказал спортсмен. Певец Шаман рассказал, что думает о дресс-коде артистов Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Певец Shaman высказался о дресс-коде артистов Ярослав Дронов (имя Шамана) во время получения награды заявил, что последняя достойна «только одного блюда — народной любви». Также певец после вручения премии дал небольшое интервью, где заявил, что в действительности никогда не бывает доволен тем, что делает. Артист выразил свое мнение и по поводу допустимого дресс-кода для артистов. Shaman сказал, что «артисты — это творческие люди, они должны уметь перевоплощаться. Должна быть самоцензура, в первую очередь. Человек должен иметь чувство такта». Кроме того, стало известно, что солист группы «Любэ» Николай Расторгуев вместе с Дроновым сыграют в одном спектакле. Об этом рассказал сам музыкант. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России прошла церемония вручения наград Премии МУЗ-ТВ — главного события отечественного шоу-бизнеса. О том, как прошло одно из самых масштабных и престижных награждений — в материале URA.RU. Папа Жанны Фриске получил награду за дочь в номинации «Легенда поп-музыки». Отец Фриске заявил, что ему стало плохо, когда он увидел оживленную ИИ дочь на экране, да и в целом выступление «Блестящих». А ее сестра Наталья спела хит в золотом составе «Блестящих». Она не сдержала слез во время объявления победителя в номинации. Бузова приехала на премию на карете в сопровождении карликов. После Филиппа Киркорова Николай Басков решил подшутить над Ольгой Бузовой, вспомнив выступление певицы в День защиты детей и ее внешний вид. Певец сказал, что впервые видит артистку полностью одетой, передает «Стархит». «Хороших ведущих нынче мало»: так телеведущая отреагировала на шутку в свой адрес. После этого охрана блогера Эльдара Джарахова — две длинноногие барышни — пошли давать Баскову щелбаны за то, что тот обидел Бузову. Фигурист Роман Костомаров стал гостем премии МУЗ-ТВ и поблагодарил всех за поддержку. Одну из наград вручил спортсмен лично. Зрительный зал встретил олимпийского чемпиона бурными аплодисментами, люди аплодировали стоя. «Спасибо вам большое! Хочу поздравить премию МУЗ-ТВ с возвращением. Это действительно яркое музыкальное событие для нашей страны. От себя хочу сказать огромное вам спасибо за любовь и поддержку, которую вы оказывали в трудные минуты… Наверное, без вас я бы сегодня на этой сцене не стоял», — сказал спортсмен. Ярослав Дронов (имя Шамана) во время получения награды заявил, что последняя достойна «только одного блюда — народной любви». Также певец после вручения премии дал небольшое интервью, где заявил, что в действительности никогда не бывает доволен тем, что делает. Артист выразил свое мнение и по поводу допустимого дресс-кода для артистов. Shaman сказал, что «артисты — это творческие люди, они должны уметь перевоплощаться. Должна быть самоцензура, в первую очередь. Человек должен иметь чувство такта». Кроме того, стало известно, что солист группы «Любэ» Николай Расторгуев вместе с Дроновым сыграют в одном спектакле. Об этом рассказал сам музыкант.