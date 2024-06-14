14 июня 2024

Свердловчанина, застрелившего мужчину из ревности, закрыли в СИЗО

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
За решеткой Владимир будет находиться до 12 августа (архивное фото) Фото:

Нижнетуринский городской суд Свердловской области отправил под стражу Владимира П., обвиняемого в жестоком убийстве Алексея Р. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

В суд с ходатайством о заключении фигуранта в СИЗО обратилось следствие. За решеткой он будет находиться до 12 августа.

Убийство произошло вечером 13 июня по ул. Ильича возле спортивного центра «Ровесник». Предварительно, мотивом преступления стала ревность. Якобы Алексей встречался с супругой Владимира, с которой накануне он должен был развестись, говорил источник URA.RU. После ЧП Владимир добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов.

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Нижнетуринский городской суд Свердловской области отправил под стражу Владимира П., обвиняемого в жестоком убийстве Алексея Р. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. В суд с ходатайством о заключении фигуранта в СИЗО обратилось следствие. За решеткой он будет находиться до 12 августа. Убийство произошло вечером 13 июня по ул. Ильича возле спортивного центра «Ровесник». Предварительно, мотивом преступления стала ревность. Якобы Алексей встречался с супругой Владимира, с которой накануне он должен был развестись, говорил источник URA.RU. После ЧП Владимир добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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