Происшествия Свердловчанина, застрелившего мужчину из ревности, закрыли в СИЗО 15 июня 2024 в 16:31 Размер текста - 17 + За решеткой Владимир будет находиться до 12 августа (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Нижнетуринский городской суд Свердловской области отправил под стражу Владимира П., обвиняемого в жестоком убийстве Алексея Р. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. В суд с ходатайством о заключении фигуранта в СИЗО обратилось следствие. За решеткой он будет находиться до 12 августа. Убийство произошло вечером 13 июня по ул. Ильича возле спортивного центра «Ровесник». Предварительно, мотивом преступления стала ревность. Якобы Алексей встречался с супругой Владимира, с которой накануне он должен был развестись, говорил источник URA.RU. После ЧП Владимир добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Нижнетуринский городской суд Свердловской области отправил под стражу Владимира П., обвиняемого в жестоком убийстве Алексея Р. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. В суд с ходатайством о заключении фигуранта в СИЗО обратилось следствие. За решеткой он будет находиться до 12 августа. Убийство произошло вечером 13 июня по ул. Ильича возле спортивного центра «Ровесник». Предварительно, мотивом преступления стала ревность. Якобы Алексей встречался с супругой Владимира, с которой накануне он должен был развестись, говорил источник URA.RU. После ЧП Владимир добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям