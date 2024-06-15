15 июня 2024
14 июня 2024

В Свердловской области в самый жаркий день утонули пять человек

МЧС: в Свердловской области 15 июня утонули пять человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из трагедий произошла на озере Шарташ в Екатеринбурге
Одна из трагедий произошла на озере Шарташ в Екатеринбурге Фото:

В водоемах Свердловской области в самый жаркий день в году — 15 июня — утонули пять человек, трое из них — в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В столице Среднего Урала при купании утонули трое мужчин. Озёра Лесничка, Шарташ и карьер у отеля «Рамада» из популярных локаций для отдыха екатеринбуржцев превратились вчера в места личных человеческих трагедий», — говорится в telegram-канале ведомства.

В Серовском городском округе погиб плавающий в пруду Сотринском. Помимо этого, еще один человек утонул в водоеме под Тугулымом. Спасатели предупреждают, что купаться вне оборудованных мест опасно, так как дно таких водоемов не очищено от мусора и не обозначена безопасная для плавания зона.

В Свердловской области 15 июня стало самым теплым днем в году — синоптики отметили самую высокую среднесуточную и пиковую температуру. Помимо этого, значения термометров побили несколько более чем столетних рекордов.

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В водоемах Свердловской области в самый жаркий день в году — 15 июня — утонули пять человек, трое из них — в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «В столице Среднего Урала при купании утонули трое мужчин. Озёра Лесничка, Шарташ и карьер у отеля «Рамада» из популярных локаций для отдыха екатеринбуржцев превратились вчера в места личных человеческих трагедий», — говорится в telegram-канале ведомства. В Серовском городском округе погиб плавающий в пруду Сотринском. Помимо этого, еще один человек утонул в водоеме под Тугулымом. Спасатели предупреждают, что купаться вне оборудованных мест опасно, так как дно таких водоемов не очищено от мусора и не обозначена безопасная для плавания зона. В Свердловской области 15 июня стало самым теплым днем в году — синоптики отметили самую высокую среднесуточную и пиковую температуру. Помимо этого, значения термометров побили несколько более чем столетних рекордов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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