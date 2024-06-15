В Свердловской области в самый жаркий день утонули пять человек

В водоемах Свердловской области в самый жаркий день в году — 15 июня — утонули пять человек, трое из них — в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«В столице Среднего Урала при купании утонули трое мужчин. Озёра Лесничка, Шарташ и карьер у отеля «Рамада» из популярных локаций для отдыха екатеринбуржцев превратились вчера в места личных человеческих трагедий», — говорится в telegram-канале ведомства.
В Серовском городском округе погиб плавающий в пруду Сотринском. Помимо этого, еще один человек утонул в водоеме под Тугулымом. Спасатели предупреждают, что купаться вне оборудованных мест опасно, так как дно таких водоемов не очищено от мусора и не обозначена безопасная для плавания зона.
В Свердловской области 15 июня стало самым теплым днем в году — синоптики отметили самую высокую среднесуточную и пиковую температуру. Помимо этого, значения термометров побили несколько более чем столетних рекордов.
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