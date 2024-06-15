15 июня 2024
14 июня 2024

Рейс Якутия — Екатеринбург задержали на 12 часов из-за неисправности самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Прилет самолета в Екатеринбург ожидается только ночью 17 июня
Прилет самолета в Екатеринбург ожидается только ночью 17 июня Фото:

Якутская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса авиакомпании «Якутия», который должен был отправиться из Якутска в Екатеринбург, а после в Санкт-Петербург утром 16 июня. Вылет рейса перенесён на вечер того же дня из-за технической неисправности самолёта, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — говорится в telegram-канале ведомства. В сообщении уточняется, что в случае нарушения прав во время ожидания рейса можно обратиться к дежурному прокурору.

По информации на сайте онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс должен был вылететь в 09:20 по местному времени и прибыть в Екатеринбург в 12:15. Сейчас вылет воздушного судна ожидается в 22:00, а прилет — в 00:25 17 июня.

Пассажиры задержанного рейса имеют право на определённый комплекс услуг, включая питание и размещение, в случае длительного ожидания вылета. Транспортная прокуратура следит за тем, чтобы авиакомпания выполнила все обязательства перед пассажирами в соответствии с действующим законодательством.

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Якутская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса авиакомпании «Якутия», который должен был отправиться из Якутска в Екатеринбург, а после в Санкт-Петербург утром 16 июня. Вылет рейса перенесён на вечер того же дня из-за технической неисправности самолёта, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. «Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — говорится в telegram-канале ведомства. В сообщении уточняется, что в случае нарушения прав во время ожидания рейса можно обратиться к дежурному прокурору. По информации на сайте онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс должен был вылететь в 09:20 по местному времени и прибыть в Екатеринбург в 12:15. Сейчас вылет воздушного судна ожидается в 22:00, а прилет — в 00:25 17 июня. Пассажиры задержанного рейса имеют право на определённый комплекс услуг, включая питание и размещение, в случае длительного ожидания вылета. Транспортная прокуратура следит за тем, чтобы авиакомпания выполнила все обязательства перед пассажирами в соответствии с действующим законодательством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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