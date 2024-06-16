Охрана СИЗО-1 в Ростове, где захватили заложников, была признана одной из лучших

Охрана следственного изолятора №1 в Ростовской области, где группа заключенных захватила сотрудников в заложники, неделей ранее была отмечена как одна из лучших в регионе по организации и условиям содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Соответствующую информацию публиковал ФСИН по области 10 июня.
«Служба охраны в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области вот уже на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области» — говорилось в сообщении ГУФСИН от 10 июня. Заместитель начальника СИЗО-1 подполковник Джамал Набиев с гордостью демонстрировал, как несут службу сотрудники отдела охраны старейшего следственного изолятора, расположенного в центре Ростова-на-Дону.
По словам Набиева, он был на 100% уверен в своем коллективе, сотрудники которого отвечают за надежную изоляцию людей, содержащихся в изоляторе. Отмечалось, что за охраняемым объектом ведется круглосуточное наблюдение с использованием современных систем видеонаблюдения и инженерно-технических средств.
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