Охрана СИЗО-1 в Ростове, где захватили заложников, была признана одной из лучших

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Охрана СИЗО-1 была признана лучшей в Ростовской области
Охрана СИЗО-1 была признана лучшей в Ростовской области Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Охрана следственного изолятора №1 в Ростовской области, где группа заключенных захватила сотрудников в заложники, неделей ранее была отмечена как одна из лучших в регионе по организации и условиям содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Соответствующую информацию публиковал ФСИН по области 10 июня.

«Служба охраны в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области вот уже на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области» — говорилось в сообщении ГУФСИН от 10 июня. Заместитель начальника СИЗО-1 подполковник Джамал Набиев с гордостью демонстрировал, как несут службу сотрудники отдела охраны старейшего следственного изолятора, расположенного в центре Ростова-на-Дону.

По словам Набиева, он был на 100% уверен в своем коллективе, сотрудники которого отвечают за надежную изоляцию людей, содержащихся в изоляторе. Отмечалось, что за охраняемым объектом ведется круглосуточное наблюдение с использованием современных систем видеонаблюдения и инженерно-технических средств.

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Охрана следственного изолятора №1 в Ростовской области, где группа заключенных захватила сотрудников в заложники, неделей ранее была отмечена как одна из лучших в регионе по организации и условиям содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Соответствующую информацию публиковал ФСИН по области 10 июня. «Служба охраны в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области вот уже на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области» — говорилось в сообщении ГУФСИН от 10 июня. Заместитель начальника СИЗО-1 подполковник Джамал Набиев с гордостью демонстрировал, как несут службу сотрудники отдела охраны старейшего следственного изолятора, расположенного в центре Ростова-на-Дону. По словам Набиева, он был на 100% уверен в своем коллективе, сотрудники которого отвечают за надежную изоляцию людей, содержащихся в изоляторе. Отмечалось, что за охраняемым объектом ведется круглосуточное наблюдение с использованием современных систем видеонаблюдения и инженерно-технических средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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