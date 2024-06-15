Озеро Тургояк в Челябинской области стало плохо пахнуть

На челябинском озере Тургояк началось цветение водорослей

16 июня 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Жара спровоцировала цветение водорослей на Тургояке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отдыхающие на одном из самых популярных озер в Челябинской области, Тургояке, жалуются на неприятный запах от водоема. В минэкологии региона объяснили случившееся цветением водорослей. «Был на городском пляже, и я просто в шоке. Первое, что у меня больше всего вызвало отвращение, это запах который там стоит, то ли гнилья, то ли канализации», — написал в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» Иван Д. Подобные записи появились и в других городских пабликах. Некоторые пользователи предположили, что на одной из баз отдыха прорвало канализацию. Прямо в озеро течет ручей, в котором вода коричневого цвета. Однако в министерстве экологии Челябинской области заявили, что жара спровоцировала цветение водорослей на Тургояке. Такое явление носит сезонный характер и происходит ежегодно. «Явление сопровождается образованием мутной зеленой пленки вблизи берега. Это связано, в том числе, и с цветением тополя и хвойных пород деревьев. Жара также провоцирует активное развитие и других микроорганизмов. Отдыхающие заметили около берега мелких водных насекомых темного цвета», — заявили в пресс-службе министерства. В минэкологии отметили, что водоросли и жучки не опасны для человека, хотя и создают дискомфорт для отдыхающих. Какие-либо реакции организма на жучков и водоросли могут быть связаны с аллергией. Что касается коричневого ручья, то цвет воды объясняется обилием в данном месте старой хвои, шишек и торфа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отдыхающие на одном из самых популярных озер в Челябинской области, Тургояке, жалуются на неприятный запах от водоема. В минэкологии региона объяснили случившееся цветением водорослей. «Был на городском пляже, и я просто в шоке. Первое, что у меня больше всего вызвало отвращение, это запах который там стоит, то ли гнилья, то ли канализации», — написал в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» Иван Д. Подобные записи появились и в других городских пабликах. Некоторые пользователи предположили, что на одной из баз отдыха прорвало канализацию. Прямо в озеро течет ручей, в котором вода коричневого цвета. Однако в министерстве экологии Челябинской области заявили, что жара спровоцировала цветение водорослей на Тургояке. Такое явление носит сезонный характер и происходит ежегодно. «Явление сопровождается образованием мутной зеленой пленки вблизи берега. Это связано, в том числе, и с цветением тополя и хвойных пород деревьев. Жара также провоцирует активное развитие и других микроорганизмов. Отдыхающие заметили около берега мелких водных насекомых темного цвета», — заявили в пресс-службе министерства. В минэкологии отметили, что водоросли и жучки не опасны для человека, хотя и создают дискомфорт для отдыхающих. Какие-либо реакции организма на жучков и водоросли могут быть связаны с аллергией. Что касается коричневого ручья, то цвет воды объясняется обилием в данном месте старой хвои, шишек и торфа.