Путин присвоил почетные звания двум челябинским медикам

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания двум медикам из Челябинской области. Соответствующий указ 16 июня опубликован на интернет-портале официальных правовых актов.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу глава страны присвоить почетное звание „Заслуженный врач РФ“: заведующему отделением Областного онкологического диспансера №2 Мочалину Игорю Николаевичу, заведующему отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Селиверстову Андрею Алексеевичу», — говорится в документе. Указ подписан ко Дню медика.
Областной онкологический диспансер № 2, где работает Игорь Мочалин, находится в Магнитогорске. Федеральный кардиоцентр, где трудится Андрей Селиверстов, находится в Челябинске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!