15 июня 2024
14 июня 2024

Путин присвоил почетные звания двум челябинским медикам

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , столовая, чай, белый халат, весы, обед, питание, медицина, медик
Указ о награждении подписан к Дню медика Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания двум медикам из Челябинской области. Соответствующий указ 16 июня опубликован на интернет-портале официальных правовых актов.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу глава страны присвоить почетное звание „Заслуженный врач РФ“: заведующему отделением Областного онкологического диспансера №2 Мочалину Игорю Николаевичу, заведующему отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Селиверстову Андрею Алексеевичу», — говорится в документе. Указ подписан ко Дню медика.

Областной онкологический диспансер № 2, где работает Игорь Мочалин, находится в Магнитогорске. Федеральный кардиоцентр, где трудится Андрей Селиверстов, находится в Челябинске.

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Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания двум медикам из Челябинской области. Соответствующий указ 16 июня опубликован на интернет-портале официальных правовых актов. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу глава страны присвоить почетное звание „Заслуженный врач РФ“: заведующему отделением Областного онкологического диспансера №2 Мочалину Игорю Николаевичу, заведующему отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Селиверстову Андрею Алексеевичу», — говорится в документе. Указ подписан ко Дню медика. Областной онкологический диспансер № 2, где работает Игорь Мочалин, находится в Магнитогорске. Федеральный кардиоцентр, где трудится Андрей Селиверстов, находится в Челябинске.
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