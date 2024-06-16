Продюсер Фадеев выпустит новую песню с узбекской певицей Усмановой

Фадеев анонсировал новую песню «Звезда»
Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, объявил о выходе новой песни «Звезда» с узбекской певицей Юлдуз Усмановой. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«В этом году выйдет наш второй дуэт с Юлдуз Усмановой. Песня будет называться „Звезда“», — написал музыкант. Также продюсер вместе с анонсом своей песни поздравил всех мусульман с праздником Курбан-Байрам.
Ранее у Фадеева с Юлдуз Усмановой вышла песня «Скажи мне имя». По словам продюсера, в узбекской певице он увидел идеального партнера для дуэта. Музыкант отмечал, что для него почетно петь с такой артисткой.
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