Продюсер Фадеев выпустит новую песню с узбекской певицей Усмановой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фадеев анонсировал новую песню «Звезда»
Фадеев анонсировал новую песню «Звезда» Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, объявил о выходе новой песни «Звезда» с узбекской певицей Юлдуз Усмановой. Об этом он сообщил в своих соцсетях. 

«В этом году выйдет наш второй дуэт с Юлдуз Усмановой. Песня будет называться „Звезда“», — написал музыкант. Также продюсер вместе с анонсом своей песни поздравил всех мусульман с праздником Курбан-Байрам.

Ранее у Фадеева с Юлдуз Усмановой вышла песня «Скажи мне имя». По словам продюсера, в узбекской певице он увидел идеального партнера для дуэта. Музыкант отмечал, что для него почетно петь с такой артисткой. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, объявил о выходе новой песни «Звезда» с узбекской певицей Юлдуз Усмановой. Об этом он сообщил в своих соцсетях.  «В этом году выйдет наш второй дуэт с Юлдуз Усмановой. Песня будет называться „Звезда“», — написал музыкант. Также продюсер вместе с анонсом своей песни поздравил всех мусульман с праздником Курбан-Байрам. Ранее у Фадеева с Юлдуз Усмановой вышла песня «Скажи мне имя». По словам продюсера, в узбекской певице он увидел идеального партнера для дуэта. Музыкант отмечал, что для него почетно петь с такой артисткой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...