Врач назвал чудодейственный препарат, уничтожающий рак

Врач Пащенко: препарат от рака со 100% эффективностью еще нельзя рекомендовать

16 июня 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Достарлимаб еще проходит клинические испытания, отметила Наталья Пащенко Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Рак способны уничтожить препараты нового класса, например достарлимаб. В ходе клинических испытаний он вызвал ремиссию у всех участников. Об этом заявила онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пащенко. Однако его еще нельзя рекомендовать. «Многие опухоли оказываются защищены от атак именных клеток. Для решения этой проблемы были разработаны препараты-ингибиторы контрольных точек иммунитета, среди которых и достарлимаб. Они блокируют контрольные точки, восстанавливая способность иммунной системы уничтожать рак», — заявила Наталья Пащенко в разговоре с « Газетой.Ru ». По ее словам, препарат еще не прошел все стадии испытаний, поэтому его нельзя рекомендовать. Однако уже стало ясно, что у всех пациентов с раком прямой кишки началась ремиссия. Отмечается, что достарлимаб почти не влияет на здоровые клетки человека, поэтому выздоровление проходит лучше. Также он намного эффективнее химиотерапии. Достарлимаб одобрен для применения в США и Евросоюзе с 2021 года. У 2% пациентов наблюдались побочные эффекты: нарушения работы почек, инфекции мочевыводящих путей и боль в животе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рак способны уничтожить препараты нового класса, например достарлимаб. В ходе клинических испытаний он вызвал ремиссию у всех участников. Об этом заявила онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пащенко. Однако его еще нельзя рекомендовать. «Многие опухоли оказываются защищены от атак именных клеток. Для решения этой проблемы были разработаны препараты-ингибиторы контрольных точек иммунитета, среди которых и достарлимаб. Они блокируют контрольные точки, восстанавливая способность иммунной системы уничтожать рак», — заявила Наталья Пащенко в разговоре с «Газетой.Ru». По ее словам, препарат еще не прошел все стадии испытаний, поэтому его нельзя рекомендовать. Однако уже стало ясно, что у всех пациентов с раком прямой кишки началась ремиссия. Отмечается, что достарлимаб почти не влияет на здоровые клетки человека, поэтому выздоровление проходит лучше. Также он намного эффективнее химиотерапии. Достарлимаб одобрен для применения в США и Евросоюзе с 2021 года. У 2% пациентов наблюдались побочные эффекты: нарушения работы почек, инфекции мочевыводящих путей и боль в животе.