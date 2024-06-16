Росгвардия показала кадры операции по освобождению заложников в СИЗО Ростова. Видео

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Осужденные во время операции были ликвидированы Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Росгвардия опубликовала кадры операции по освобождению сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, которых захватили обвиняемые. Заложники не пострадали.

«Обезвредили преступников. Заложники освобождены, никто из них не пострадал», — сообщает Росгвардия в своем telegram-канале.

Ранее около шести обвиняемых в подготовке к теракту в ЧКР взяли в заложники сотрудников СИЗО. После этого они стали требовать оружие и автомобиль, чтобы покинуть территорию. В итоге они были ликвидированы.

Сейчас в ростовском СИЗО идут обыски. У заключенных ищут запрещенные предметы.

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Росгвардия опубликовала кадры операции по освобождению сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, которых захватили обвиняемые. Заложники не пострадали. «Обезвредили преступников. Заложники освобождены, никто из них не пострадал», — сообщает Росгвардия в своем telegram-канале. Ранее около шести обвиняемых в подготовке к теракту в ЧКР взяли в заложники сотрудников СИЗО. После этого они стали требовать оружие и автомобиль, чтобы покинуть территорию. В итоге они были ликвидированы. Сейчас в ростовском СИЗО идут обыски. У заключенных ищут запрещенные предметы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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