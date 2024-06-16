Росгвардия показала кадры операции по освобождению заложников в СИЗО Ростова. Видео

16 июня 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Осужденные во время операции были ликвидированы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Росгвардия опубликовала кадры операции по освобождению сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, которых захватили обвиняемые. Заложники не пострадали. «Обезвредили преступников. Заложники освобождены, никто из них не пострадал», — сообщает Росгвардия в своем telegram-канале. Ранее около шести обвиняемых в подготовке к теракту в ЧКР взяли в заложники сотрудников СИЗО. После этого они стали требовать оружие и автомобиль, чтобы покинуть территорию. В итоге они были ликвидированы. Сейчас в ростовском СИЗО идут обыски. У заключенных ищут запрещенные предметы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росгвардия опубликовала кадры операции по освобождению сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, которых захватили обвиняемые. Заложники не пострадали. «Обезвредили преступников. Заложники освобождены, никто из них не пострадал», — сообщает Росгвардия в своем telegram-канале. Ранее около шести обвиняемых в подготовке к теракту в ЧКР взяли в заложники сотрудников СИЗО. После этого они стали требовать оружие и автомобиль, чтобы покинуть территорию. В итоге они были ликвидированы. Сейчас в ростовском СИЗО идут обыски. У заключенных ищут запрещенные предметы.