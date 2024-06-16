Осужденные во время операции были ликвидированы
новость из сюжетаВ СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников
Росгвардия опубликовала кадры операции по освобождению сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, которых захватили обвиняемые. Заложники не пострадали.
«Обезвредили преступников. Заложники освобождены, никто из них не пострадал», — сообщает Росгвардия в своем telegram-канале.
Ранее около шести обвиняемых в подготовке к теракту в ЧКР взяли в заложники сотрудников СИЗО. После этого они стали требовать оружие и автомобиль, чтобы покинуть территорию. В итоге они были ликвидированы.
Сейчас в ростовском СИЗО идут обыски. У заключенных ищут запрещенные предметы.
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