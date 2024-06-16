Захватчики ростовского СИЗО выдвинули требования для освобождения заложников

16 июня 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Захватчики заложников в Ростове-на-Дону потребовали предоставить им возможность покинуть СИЗО, передает Baza Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Преступники, захватившие заложников в СИЗО, требуют предоставить им автомобиль, оружие и возможность покинуть изолятор. Данные требования являются условием для освобождения заложников. «Преступники требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в случае выполнения этих требований они готовы отпустить заложников. В данный момент к ростовскому СИЗО выдвинулся ОМОН для урегулирования ситуации. Также сообщается, что в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России в связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преступники, захватившие заложников в СИЗО, требуют предоставить им автомобиль, оружие и возможность покинуть изолятор. Данные требования являются условием для освобождения заложников. «Преступники требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в случае выполнения этих требований они готовы отпустить заложников. В данный момент к ростовскому СИЗО выдвинулся ОМОН для урегулирования ситуации. Также сообщается, что в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России в связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, передали в telegram-канале.