Захватчики ростовского СИЗО выдвинули требования для освобождения заложников

Преступники, захватившие заложников в СИЗО, требуют предоставить им автомобиль, оружие и возможность покинуть изолятор. Данные требования являются условием для освобождения заложников.
«Преступники требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в случае выполнения этих требований они готовы отпустить заложников.
В данный момент к ростовскому СИЗО выдвинулся ОМОН для урегулирования ситуации. Также сообщается, что в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России в связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, передали в telegram-канале.
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