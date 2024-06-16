Захватчики ростовского СИЗО выдвинули требования для освобождения заложников

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Пресненский суд. Москва, решетка, преступник, скамья подсудимых, суд
Захватчики заложников в Ростове-на-Дону потребовали предоставить им возможность покинуть СИЗО, передает Baza Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Преступники, захватившие заложников в СИЗО, требуют предоставить им автомобиль, оружие и возможность покинуть изолятор. Данные требования являются условием для освобождения заложников.

«Преступники требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в случае выполнения этих требований они готовы отпустить заложников.

В данный момент к ростовскому СИЗО выдвинулся ОМОН для урегулирования ситуации. Также сообщается, что в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России в связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, передали в telegram-канале.

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Преступники, захватившие заложников в СИЗО, требуют предоставить им автомобиль, оружие и возможность покинуть изолятор. Данные требования являются условием для освобождения заложников. «Преступники требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в случае выполнения этих требований они готовы отпустить заложников. В данный момент к ростовскому СИЗО выдвинулся ОМОН для урегулирования ситуации. Также сообщается, что в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России в связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, передали в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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