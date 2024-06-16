РИАН: в ростовском СИЗО, где был захват заложников, начались обыски

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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
В СИЗО в Ростов-на-Дону начались обыски, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

В ростовском СИЗО, где ранее обвиняемые захватили двух сотрудников, начались обыски. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Обыски идут в ростовском СИЗО. У заключенных ищут запрещенные предметы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее заключенные пытались сбежать из СИЗО. Они требовали автомобиль и оружие. Во время освободительной операции обвиняемые в подготовке теракта в КЧР были ликвидированы.

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В ростовском СИЗО, где ранее обвиняемые захватили двух сотрудников, начались обыски. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Обыски идут в ростовском СИЗО. У заключенных ищут запрещенные предметы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее заключенные пытались сбежать из СИЗО. Они требовали автомобиль и оружие. Во время освободительной операции обвиняемые в подготовке теракта в КЧР были ликвидированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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