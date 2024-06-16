РИАН: в ростовском СИЗО, где был захват заложников, начались обыски

В СИЗО в Ростов-на-Дону начались обыски, сообщают СМИ
новость из сюжетаВ СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников
В ростовском СИЗО, где ранее обвиняемые захватили двух сотрудников, начались обыски. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Обыски идут в ростовском СИЗО. У заключенных ищут запрещенные предметы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее заключенные пытались сбежать из СИЗО. Они требовали автомобиль и оружие. Во время освободительной операции обвиняемые в подготовке теракта в КЧР были ликвидированы.
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