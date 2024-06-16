РИАН: в ростовском СИЗО, где был захват заложников, начались обыски

16 июня 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

В СИЗО в Ростов-на-Дону начались обыски, сообщают СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников В ростовском СИЗО, где ранее обвиняемые захватили двух сотрудников, начались обыски. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Обыски идут в ростовском СИЗО. У заключенных ищут запрещенные предметы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее заключенные пытались сбежать из СИЗО. Они требовали автомобиль и оружие. Во время освободительной операции обвиняемые в подготовке теракта в КЧР были ликвидированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ростовском СИЗО, где ранее обвиняемые захватили двух сотрудников, начались обыски. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Обыски идут в ростовском СИЗО. У заключенных ищут запрещенные предметы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее заключенные пытались сбежать из СИЗО. Они требовали автомобиль и оружие. Во время освободительной операции обвиняемые в подготовке теракта в КЧР были ликвидированы.