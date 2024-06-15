Бастрыкин взялся за подрядчика из ХМАО, оставившего мусор возле сквера

Жители Сургута (ХМАО) в соцсети пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на подрядчика, который не завершил работы по благоустройству сквера возле Дворца торжеств и до сих пор не убрал с территории мусор и бытовки. В ведомстве организована проверка информации.
«В социальной сети сообщается, что в 2022 году в Сургуте начаты работы по благоустройству сквера возле Дворца торжеств, окончание которых было запланировано на прошлый год. В настоящее время строительные работы приостановлены, на неогороженной территории зоны отдыха расположены строительный мусор, бытовки и незакрепленные материалы. Организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что подрядчик мер по устранению нарушений не предпринимает. Работы по благоустройству проводились за счет средств федерального бюджета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!