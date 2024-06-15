15 июня 2024

Бастрыкин взялся за подрядчика из ХМАО, оставившего мусор возле сквера

© Служба новостей «URA.RU»
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В СК РФ начали проверку по информации из соцсетей о нарушении подрядчика
В СК РФ начали проверку по информации из соцсетей о нарушении подрядчика Фото:

Жители Сургута (ХМАО) в соцсети пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на подрядчика, который не завершил работы по благоустройству сквера возле Дворца торжеств и до сих пор не убрал с территории мусор и бытовки. В ведомстве организована проверка информации.

«В социальной сети сообщается, что в 2022 году в Сургуте начаты работы по благоустройству сквера возле Дворца торжеств, окончание которых было запланировано на прошлый год. В настоящее время строительные работы приостановлены, на неогороженной территории зоны отдыха расположены строительный мусор, бытовки и незакрепленные материалы. Организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что подрядчик мер по устранению нарушений не предпринимает. Работы по благоустройству проводились за счет средств федерального бюджета.

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Жители Сургута (ХМАО) в соцсети пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на подрядчика, который не завершил работы по благоустройству сквера возле Дворца торжеств и до сих пор не убрал с территории мусор и бытовки. В ведомстве организована проверка информации. «В социальной сети сообщается, что в 2022 году в Сургуте начаты работы по благоустройству сквера возле Дворца торжеств, окончание которых было запланировано на прошлый год. В настоящее время строительные работы приостановлены, на неогороженной территории зоны отдыха расположены строительный мусор, бытовки и незакрепленные материалы. Организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что подрядчик мер по устранению нарушений не предпринимает. Работы по благоустройству проводились за счет средств федерального бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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