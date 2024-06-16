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Подольская и Пресняков устроили для пермяков грандиозное шоу на набережной Камы: видео

Подольская и Пресняков открыли летний фестиваль «Город встреч» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Подольская вместе с Владимиром Пресняковым исполнили свои самые главные хиты
Наталья Подольская вместе с Владимиром Пресняковым исполнили свои самые главные хиты Фото:

Наталья Подольская и Владимир Пресняков выступили на концерте по случаю открытия летнего фестиваля «Город встреч» в Перми. По словам очевидцев, для слушателей на Камской набережной подготовили масштабное шоу с элементами мюзикла.

«Целый мюзикл на фоне заката! Такое возможно только в Перми. Открытие летнего фестиваля „Город Встреч“. Хедлайнеры — Наталья Подольская и Владимир Пресняков», — на мнение очевидцев ссылается telegram-канал «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!».

Концерт прошел 16 июня. По данным URA.RU, в летнем фестивале примут участие порядка 100 артистов.

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков выступили на концерте по случаю открытия летнего фестиваля «Город встреч» в Перми. По словам очевидцев, для слушателей на Камской набережной подготовили масштабное шоу с элементами мюзикла. «Целый мюзикл на фоне заката! Такое возможно только в Перми. Открытие летнего фестиваля „Город Встреч“. Хедлайнеры — Наталья Подольская и Владимир Пресняков», — на мнение очевидцев ссылается telegram-канал «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!». Концерт прошел 16 июня. По данным URA.RU, в летнем фестивале примут участие порядка 100 артистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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