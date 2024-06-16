Подольская и Пресняков открыли летний фестиваль «Город встреч» в Перми

Наталья Подольская вместе с Владимиром Пресняковым исполнили свои самые главные хиты
Наталья Подольская и Владимир Пресняков выступили на концерте по случаю открытия летнего фестиваля «Город встреч» в Перми. По словам очевидцев, для слушателей на Камской набережной подготовили масштабное шоу с элементами мюзикла.
«Целый мюзикл на фоне заката! Такое возможно только в Перми. Открытие летнего фестиваля „Город Встреч“. Хедлайнеры — Наталья Подольская и Владимир Пресняков», — на мнение очевидцев ссылается telegram-канал «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!».
Концерт прошел 16 июня. По данным URA.RU, в летнем фестивале примут участие порядка 100 артистов.
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