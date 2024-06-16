Боец выполнял воинский долг в зоне СВО
Военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Никита Седнев погиб зоне проведения СВО. Власти города в соцсети сообщили, что боец посмертно награжден Орденом «Мужества».
«В последний путь жители Муравленко проводят бойца Никиту Алексеевича Седнева, участника специальной военной операции. В ходе службы был награжден медалью „Суворова“. Гвардии сержант Никита Седнев представлен к Ордену Мужества посмертно», — сообщается в telegram-канале мэрии города.
Прощание с бойцом пройдет 17 июня. Власти Муравленко выражают соболезнования родственникам погибшего героя.
Ямальский боец посмертно награжден орденом Мужества
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