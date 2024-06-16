16 июня 2024
15 июня 2024

ЯНАО простятся с бойцом, погибшем в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец выполнял воинский долг в зоне СВО
Боец выполнял воинский долг в зоне СВО Фото:

Военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Никита Седнев погиб зоне проведения СВО. Власти города в соцсети сообщили, что боец посмертно награжден Орденом «Мужества».

«В последний путь жители Муравленко проводят бойца Никиту Алексеевича Седнева, участника специальной военной операции. В ходе службы был награжден медалью „Суворова“. Гвардии сержант Никита Седнев представлен к Ордену Мужества посмертно», — сообщается в telegram-канале мэрии города.

Прощание с бойцом пройдет 17 июня. Власти Муравленко выражают соболезнования родственникам погибшего героя.

Ямальский боец посмертно награжден орденом Мужества
Ямальский боец посмертно награжден орденом Мужества
Фото:

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Военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Никита Седнев погиб зоне проведения СВО. Власти города в соцсети сообщили, что боец посмертно награжден Орденом «Мужества». «В последний путь жители Муравленко проводят бойца Никиту Алексеевича Седнева, участника специальной военной операции. В ходе службы был награжден медалью „Суворова“. Гвардии сержант Никита Седнев представлен к Ордену Мужества посмертно», — сообщается в telegram-канале мэрии города. Прощание с бойцом пройдет 17 июня. Власти Муравленко выражают соболезнования родственникам погибшего героя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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