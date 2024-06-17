Россия придумала, как защитить себя от конфискации активов

Россия задействует все инструменты для защиты от конфискации своих активов западными странами. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», — сообщил Небензя. Его слова приводит РИА Новости. Постпред подчеркнул, что конфискация активов России или получение прибыли — это грубейшее нарушение принципов и норм международного права.
Ранее страны G7 договорились использовать проценты от замороженных российских активов, конфисковать их не будут. Это подтвердила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Против конфискации выступали некоторые страны Европы, например, Германия.
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