16 июня 2024

Спрос на челябинских репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в четыре раза

«Зарплата.ру»: челябинцы чаще всего ищут репетиторов английского языка
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы стали чаще обращаться к репетиторам перед ЕГЭ
Челябинцы стали чаще обращаться к репетиторам перед ЕГЭ Фото:

За год спрос на репетиторов и учителей для подготовки к единому госэкзамену (ЕГЭ) в Челябинской области вырос в четыре раза. Как URA.RU 17 июня сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», наиболее востребованы педагоги по английскому языку, информатике, химии, физике, русскому языку и ряд других.

«В Челябинской области спрос на преподавателей за год увеличился в четыре раза. При этом по результатам мая число вакансий в сравнении с апрелем возросло на 36%», — рассказали URA.RU в офисе сервиса.

Учителям предлагается зарплата от 15 до 110 тысяч рублей. Уровень зависит от опыта и места работы. Медианная зарплата педагогов, при которой половина получает меньше, а половина — больше указанного показателя увеличилась на 8% и составила 32,5 тысяч рублей.

Спрос на педагогов остался высоким. Поскольку зарплатные предложения для преподавателей растут более медленными темпами, некоторые учителя со временем переходят в другие профессиональные сферы с наиболее интересными зарплатами. Другим примером является начало их сотрудничества с онлайн-школами, дистанционными университетами или курсами.

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За год спрос на репетиторов и учителей для подготовки к единому госэкзамену (ЕГЭ) в Челябинской области вырос в четыре раза. Как URA.RU 17 июня сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», наиболее востребованы педагоги по английскому языку, информатике, химии, физике, русскому языку и ряд других. «В Челябинской области спрос на преподавателей за год увеличился в четыре раза. При этом по результатам мая число вакансий в сравнении с апрелем возросло на 36%», — рассказали URA.RU в офисе сервиса. Учителям предлагается зарплата от 15 до 110 тысяч рублей. Уровень зависит от опыта и места работы. Медианная зарплата педагогов, при которой половина получает меньше, а половина — больше указанного показателя увеличилась на 8% и составила 32,5 тысяч рублей. Спрос на педагогов остался высоким. Поскольку зарплатные предложения для преподавателей растут более медленными темпами, некоторые учителя со временем переходят в другие профессиональные сферы с наиболее интересными зарплатами. Другим примером является начало их сотрудничества с онлайн-школами, дистанционными университетами или курсами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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