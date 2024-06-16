Спрос на челябинских репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в четыре раза

За год спрос на репетиторов и учителей для подготовки к единому госэкзамену (ЕГЭ) в Челябинской области вырос в четыре раза. Как URA.RU 17 июня сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», наиболее востребованы педагоги по английскому языку, информатике, химии, физике, русскому языку и ряд других.
«В Челябинской области спрос на преподавателей за год увеличился в четыре раза. При этом по результатам мая число вакансий в сравнении с апрелем возросло на 36%», — рассказали URA.RU в офисе сервиса.
Учителям предлагается зарплата от 15 до 110 тысяч рублей. Уровень зависит от опыта и места работы. Медианная зарплата педагогов, при которой половина получает меньше, а половина — больше указанного показателя увеличилась на 8% и составила 32,5 тысяч рублей.
Спрос на педагогов остался высоким. Поскольку зарплатные предложения для преподавателей растут более медленными темпами, некоторые учителя со временем переходят в другие профессиональные сферы с наиболее интересными зарплатами. Другим примером является начало их сотрудничества с онлайн-школами, дистанционными университетами или курсами.
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