Пермский фестиваль «Город встреч» посетило более 20 тысяч пермяков

На открытии выступал Владимир Пресняков и Наталья Подольская
В Перми 16 июня на открытии фестиваля «Город встреч» побывала 21 тысяча зрителей. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Открыли масштабный летний фестиваль „Город встреч“. Вчера на набережной 21 тысяча пермяков и гостей краевой столицы встретились с пермскими артистами и коллективами, Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской», — сказано в сообщении.
Махонин добавил, что фестиваль будет идти все лето и закончится в августе. В его рамках запланировано несколько семейных мероприятий.
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