16 июня 2024
15 июня 2024

Пермский фестиваль «Город встреч» посетило более 20 тысяч пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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На открытии выступал Владимир Пресняков и Наталья Подольская
На открытии выступал Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото:

В Перми 16 июня на открытии фестиваля «Город встреч» побывала 21 тысяча зрителей. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Открыли масштабный летний фестиваль „Город встреч“. Вчера на набережной 21 тысяча пермяков и гостей краевой столицы встретились с пермскими артистами и коллективами, Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской», — сказано в сообщении.

Махонин добавил, что фестиваль будет идти все лето и закончится в августе. В его рамках запланировано несколько семейных мероприятий. 

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В Перми 16 июня на открытии фестиваля «Город встреч» побывала 21 тысяча зрителей. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Открыли масштабный летний фестиваль „Город встреч“. Вчера на набережной 21 тысяча пермяков и гостей краевой столицы встретились с пермскими артистами и коллективами, Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской», — сказано в сообщении. Махонин добавил, что фестиваль будет идти все лето и закончится в августе. В его рамках запланировано несколько семейных мероприятий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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