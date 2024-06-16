16 июня 2024

В Челябинске зафиксировано более 200 возгораний из-за тополиного пуха

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске с 10 по 16 июня было зафиксировано более 200 возгораний
В Челябинске с 10 по 16 июня было зафиксировано более 200 возгораний Фото:

В Челябинске с 10 по 16 июня было зафиксировано более 200 возгораний. При этом три человека получили травмы, самая популярная причина — тополиный пух. Об этом на аппаратном совещании 17 июня сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

«По пожарной обстановке, произошел резких рост пожаров на прошлой неделе по региону, в том числе и из-за тополиного пуха. Более 200 возгораний зафиксировали на территории города. Три человека получили травмы», — сообщил Астахов.

Так, 16 июня в пресс-службе МЧС сообщили, что многодетная семья в Чурилово потеряла частный дом из-за ночного пожара. В нем жила семья с тремя школьниками — 11, 12 и 15 лет. На данный момент дети живут у родственников.

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В Челябинске с 10 по 16 июня было зафиксировано более 200 возгораний. При этом три человека получили травмы, самая популярная причина — тополиный пух. Об этом на аппаратном совещании 17 июня сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «По пожарной обстановке, произошел резких рост пожаров на прошлой неделе по региону, в том числе и из-за тополиного пуха. Более 200 возгораний зафиксировали на территории города. Три человека получили травмы», — сообщил Астахов. Так, 16 июня в пресс-службе МЧС сообщили, что многодетная семья в Чурилово потеряла частный дом из-за ночного пожара. В нем жила семья с тремя школьниками — 11, 12 и 15 лет. На данный момент дети живут у родственников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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