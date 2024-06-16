Пермяки засняли на видео крупного бобра, купающегося в лужах

Бобр переплывал лужи, чтобы охладиться
Жители микрорайона Закамск в Перми засняли на видео бобра. Видео о том, как зверь переплывает лужи, опубликовано в telegram-канале «Большая Пермь».
«По Закамску гуляет толстенький бобр. Он спасается от жары в луже на Магистральной», — подписала автор видео Светлана Медведева.
Подписчики пожалели животное. «Бедненький», — написала Анна Чехова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!