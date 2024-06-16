16 июня 2024

Пермяки засняли на видео крупного бобра, купающегося в лужах

© Служба новостей «URA.RU»
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Бобр переплывал лужи, чтобы охладиться
Бобр переплывал лужи, чтобы охладиться Фото:

Жители микрорайона Закамск в Перми засняли на видео бобра. Видео о том, как зверь переплывает лужи, опубликовано в telegram-канале «Большая Пермь».

«По Закамску гуляет толстенький бобр. Он спасается от жары в луже на Магистральной», — подписала автор видео Светлана Медведева.

Подписчики пожалели животное. «Бедненький», — написала Анна Чехова.

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Жители микрорайона Закамск в Перми засняли на видео бобра. Видео о том, как зверь переплывает лужи, опубликовано в telegram-канале «Большая Пермь». «По Закамску гуляет толстенький бобр. Он спасается от жары в луже на Магистральной», — подписала автор видео Светлана Медведева. Подписчики пожалели животное. «Бедненький», — написала Анна Чехова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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