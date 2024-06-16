16 июня 2024

В ХМАО назвали вакансии с самой жесткой конкуренцией

HeadHunter: чаще всего жители ХМАО размещают резюме в сфере производства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Число югорчан, которые искали работу на производстве и в сфере сервисного обслуживания, стало больше 22%
Число югорчан, которые искали работу на производстве и в сфере сервисного обслуживания, стало больше 22% Фото:

Больше всего по Ханты-Мансийскому автономному округу конкуренция среди сотрудников выросла в сфере производства и сервисного обслуживания. За последний месяц число югорчан, которые искали работу в этой отрасли стало больше на 22%.

«Специалисты чаще всего по ХМАО размещали свои резюме за последний месяц в профессиональных областях „Производство, сервисное обслуживание“ (+22%), „Рабочий персонал“ (+20%) и „Строительство, недвижимость“ (+17%). В сфере транспорта и логистики конкуренция выросла за это время на 14%», — следует из статистики сервиса HeadHunter.

Чаще стали искать работу и югорчане, которые хотят устроиться в качестве домашнего и обслуживающего персонала, а также в сфере продаж (+13%). Меньшая активность наблюдается в отрасли финансов и информационных технологий. За месяц число резюме здесь выросло лишь на 7%.

Ранее URA.RU рассказывало о подработках для студентов с зарплатой в 100 тысяч рублей. Чаще других на высокооплачиваемые позиции могут рассчитывать официанты и курьеры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Больше всего по Ханты-Мансийскому автономному округу конкуренция среди сотрудников выросла в сфере производства и сервисного обслуживания. За последний месяц число югорчан, которые искали работу в этой отрасли стало больше на 22%. «Специалисты чаще всего по ХМАО размещали свои резюме за последний месяц в профессиональных областях „Производство, сервисное обслуживание“ (+22%), „Рабочий персонал“ (+20%) и „Строительство, недвижимость“ (+17%). В сфере транспорта и логистики конкуренция выросла за это время на 14%», — следует из статистики сервиса HeadHunter. Чаще стали искать работу и югорчане, которые хотят устроиться в качестве домашнего и обслуживающего персонала, а также в сфере продаж (+13%). Меньшая активность наблюдается в отрасли финансов и информационных технологий. За месяц число резюме здесь выросло лишь на 7%. Ранее URA.RU рассказывало о подработках для студентов с зарплатой в 100 тысяч рублей. Чаще других на высокооплачиваемые позиции могут рассчитывать официанты и курьеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...