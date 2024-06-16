В ХМАО назвали вакансии с самой жесткой конкуренцией

Больше всего по Ханты-Мансийскому автономному округу конкуренция среди сотрудников выросла в сфере производства и сервисного обслуживания. За последний месяц число югорчан, которые искали работу в этой отрасли стало больше на 22%.
«Специалисты чаще всего по ХМАО размещали свои резюме за последний месяц в профессиональных областях „Производство, сервисное обслуживание“ (+22%), „Рабочий персонал“ (+20%) и „Строительство, недвижимость“ (+17%). В сфере транспорта и логистики конкуренция выросла за это время на 14%», — следует из статистики сервиса HeadHunter.
Чаще стали искать работу и югорчане, которые хотят устроиться в качестве домашнего и обслуживающего персонала, а также в сфере продаж (+13%). Меньшая активность наблюдается в отрасли финансов и информационных технологий. За месяц число резюме здесь выросло лишь на 7%.
Ранее URA.RU рассказывало о подработках для студентов с зарплатой в 100 тысяч рублей. Чаще других на высокооплачиваемые позиции могут рассчитывать официанты и курьеры.
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