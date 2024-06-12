В ХМАО назвали подработки для студентов с зарплатой в 100 тысяч рублей

Студенты в Ханты-Мансийском автономном округе могут рассчитывать на высокооплачиваемые подработки летом на позициях официантов и курьеров, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работа». За месяц здесь можно заработать около 100 тысяч рублей.
«В сфере общепита всегда можно найти летнюю подработку на позиции официанта. Так, в Нижневартовске в ресторане паназиатской кухни студенту без опыта предлагают обучение, обеды, доставку до дома, график по выбору и зарплату от 55 000 рублей, состоящую из фиксированного оклада, процентов от личной выручки и чаевых», — говорится в исследовании. Согласно информации в самом объявлении, верхняя планка заработка составляет около 100 тысяч.
Курьерам в ХМАО предлагают гибкий график и скидки на еду с возможностью зарабатывать до 3500 рублей ежедневно. Работая каждый день, студенты также способны накопить более 100 тысяч рублей в месяц. А вожатые в лагерях Сургута могут получать от 35 до 45 тысяч рублей.
Студенты могут рассчитывать и на вакансии с почасовой оплатой. Аквагримеру, например, готовы платить 1000 рублей в час, а аниматору — от 500 до 1500 рублей за мероприятие.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут упаковывать одежду в Москве. На вахте сотрудникам обещали тогда зарплату в 200 тысяч рублей.
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