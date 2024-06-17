Челябинский ревнивец устроил пожар на два миллиона рублей

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Ревнивому пироману грозит до пяти лет лишения свободы
Ревнивому пироману грозит до пяти лет лишения свободы Фото:

Житель Карабаша, из ревности устроивший пожар в квартире, задержан полицейскими. Об этом сообщили 17 июня в ГУ МВД по Челябинской области.

«При расследовании обстоятельств пожара в одном из домов на улице республики в Кыштыме было установлено, что причиной его стал поджог. Подозреваемого установили и задержали сотрудники уголовного розыска. На почве ревности 35-летний мужчина спичками поджег стоявший в комнате диван и скрылся», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Пламя охватило всю комнату, ущерб оценили в 2 млн рублей. Ревнивец-поджигатель стал фигурантом уголовного дела по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Житель Карабаша, из ревности устроивший пожар в квартире, задержан полицейскими. Об этом сообщили 17 июня в ГУ МВД по Челябинской области. «При расследовании обстоятельств пожара в одном из домов на улице республики в Кыштыме было установлено, что причиной его стал поджог. Подозреваемого установили и задержали сотрудники уголовного розыска. На почве ревности 35-летний мужчина спичками поджег стоявший в комнате диван и скрылся», — пояснили в пресс-службе ведомства. Пламя охватило всю комнату, ущерб оценили в 2 млн рублей. Ревнивец-поджигатель стал фигурантом уголовного дела по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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