В Свердловской области 33 человека погибли в ДТП с грузовиками. Фото

17 июня 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Рейды будут проходить в течение недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области с начала 2024 года произошло 137 аварий с участием большегрузов, в которых погибли 33 человека, а 171 отделались травмами. В связи с этим автоинспекторы организовали рейды, где будут проверять водителей грузовиков, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «С начала года по вине водителей грузового транспорта фиксируется значительная доля дорожных аварий, в которых страдают люди. Всего с их участием зарегистрировано 137 ДТП, в которых погибли 33 человека и 171 травмирован. В ближайшую неделю автоинспекторы Свердловской области будут уделять особое внимание грузовому транспорту», — следует из сообщения. Согласно анализу причин ДТП, зачастую водители грузовиков не соблюдают режим труда и отдыха, так как отсутствует должный контроль. «Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющим перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении требований ПДД», — отметили в ведомстве. В ближайшую неделю инспекторы усилят контроль за водителями большегрузов Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с начала 2024 года произошло 137 аварий с участием большегрузов, в которых погибли 33 человека, а 171 отделались травмами. В связи с этим автоинспекторы организовали рейды, где будут проверять водителей грузовиков, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «С начала года по вине водителей грузового транспорта фиксируется значительная доля дорожных аварий, в которых страдают люди. Всего с их участием зарегистрировано 137 ДТП, в которых погибли 33 человека и 171 травмирован. В ближайшую неделю автоинспекторы Свердловской области будут уделять особое внимание грузовому транспорту», — следует из сообщения. Согласно анализу причин ДТП, зачастую водители грузовиков не соблюдают режим труда и отдыха, так как отсутствует должный контроль. «Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющим перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении требований ПДД», — отметили в ведомстве.