В Свердловской области с начала 2024 года произошло 137 аварий с участием большегрузов, в которых погибли 33 человека, а 171 отделались травмами. В связи с этим автоинспекторы организовали рейды, где будут проверять водителей грузовиков, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«С начала года по вине водителей грузового транспорта фиксируется значительная доля дорожных аварий, в которых страдают люди. Всего с их участием зарегистрировано 137 ДТП, в которых погибли 33 человека и 171 травмирован. В ближайшую неделю автоинспекторы Свердловской области будут уделять особое внимание грузовому транспорту», — следует из сообщения.
Согласно анализу причин ДТП, зачастую водители грузовиков не соблюдают режим труда и отдыха, так как отсутствует должный контроль. «Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющим перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении требований ПДД», — отметили в ведомстве.
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