16 июня 2024

В Свердловской области 33 человека погибли в ДТП с грузовиками. Фото

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Рейды будут проходить в течение недели Фото:

В Свердловской области с начала 2024 года произошло 137 аварий с участием большегрузов, в которых погибли 33 человека, а 171 отделались травмами. В связи с этим автоинспекторы организовали рейды, где будут проверять водителей грузовиков, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«С начала года по вине водителей грузового транспорта фиксируется значительная доля дорожных аварий, в которых страдают люди. Всего с их участием зарегистрировано 137 ДТП, в которых погибли 33 человека и 171 травмирован. В ближайшую неделю автоинспекторы Свердловской области будут уделять особое внимание грузовому транспорту», — следует из сообщения.

Согласно анализу причин ДТП, зачастую водители грузовиков не соблюдают режим труда и отдыха, так как отсутствует должный контроль. «Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющим перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении требований ПДД», — отметили в ведомстве.

В ближайшую неделю инспекторы усилят контроль за водителями большегрузов
В ближайшую неделю инспекторы усилят контроль за водителями большегрузов
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В Свердловской области с начала 2024 года произошло 137 аварий с участием большегрузов, в которых погибли 33 человека, а 171 отделались травмами. В связи с этим автоинспекторы организовали рейды, где будут проверять водителей грузовиков, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «С начала года по вине водителей грузового транспорта фиксируется значительная доля дорожных аварий, в которых страдают люди. Всего с их участием зарегистрировано 137 ДТП, в которых погибли 33 человека и 171 травмирован. В ближайшую неделю автоинспекторы Свердловской области будут уделять особое внимание грузовому транспорту», — следует из сообщения. Согласно анализу причин ДТП, зачастую водители грузовиков не соблюдают режим труда и отдыха, так как отсутствует должный контроль. «Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющим перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении требований ПДД», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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