Рок-группа «Ария» посетит Тюмень с концертом

Известная рок-группа выступит в Тюмени 30 сентября
Рок-группа «Ария» приедет в Тюмень с концертом в конце сентября. Анонс мероприятия появился на «Яндекс.Афише».
«Ария». Камерный тур «Это рок». Концерт в Тюмени. 30 сентября, понедельник, 20:00», — указано на сайте.
В основу концерта «Это рок» войдут редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции группы. Также в программе отмечается, что все концерты тура будут проходить только на клубных площадках, чего не было долгое время.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень приедет популярный исполнитель Сергей Лазарев. 5 ноября он выступит в областной столице со своим шоу «Я не боюсь».
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