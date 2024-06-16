16 июня 2024

Рок-группа «Ария» посетит Тюмень с концертом

© Служба новостей «URA.RU»
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Известная рок-группа выступит в Тюмени 30 сентября
Известная рок-группа выступит в Тюмени 30 сентября Фото:

Рок-группа «Ария» приедет в Тюмень с концертом в конце сентября. Анонс мероприятия появился на «Яндекс.Афише».

«Ария». Камерный тур «Это рок». Концерт в Тюмени. 30 сентября, понедельник, 20:00», — указано на сайте.

В основу концерта «Это рок» войдут редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции группы. Также в программе отмечается, что все концерты тура будут проходить только на клубных площадках, чего не было долгое время. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень приедет популярный исполнитель Сергей Лазарев. 5 ноября он выступит в областной столице со своим шоу «Я не боюсь». 

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Рок-группа «Ария» приедет в Тюмень с концертом в конце сентября. Анонс мероприятия появился на «Яндекс.Афише». «Ария». Камерный тур «Это рок». Концерт в Тюмени. 30 сентября, понедельник, 20:00 », — указано на сайте. В основу концерта «Это рок» войдут редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции группы. Также в программе отмечается, что все концерты тура будут проходить только на клубных площадках, чего не было долгое время.  Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень приедет популярный исполнитель Сергей Лазарев. 5 ноября он выступит в областной столице со своим шоу «Я не боюсь». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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