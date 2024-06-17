Песков: Путин был в курсе нового назначения полпреда в УрФО Якушева

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Дмитрий Песков (на фото) не стал рассказывать подробности назначения Якушева врио секретаря генсовета «Единой России»
Дмитрий Песков (на фото) не стал рассказывать подробности назначения Якушева врио секретаря генсовета «Единой России» Фото:

В Кремле не стали комментировать назначение полпреда президента в УрФО Владимира Якушева на пост врио секретаря генсовета «Единой России». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, лишь отметил, что президент РФ Владимир Путин был в курсе этого кадрового решения.

«Это партийное решение. Разумеется, президент был в курсе», — отметил Песков в ходе конференц-колла.

Ранее, 15 июня, председатель ЕР Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в УрФО Владимира Якушева врио главы генсовета Единой России. Бывший секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак назначен врио губернатора Алтая. В связи с этим он сложил полномочия сенатора. В уральском полпредстве сообщили, что Якушев остается работать в должности полпреда президента.

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В Кремле не стали комментировать назначение полпреда президента в УрФО Владимира Якушева на пост врио секретаря генсовета «Единой России». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, лишь отметил, что президент РФ Владимир Путин был в курсе этого кадрового решения. «Это партийное решение. Разумеется, президент был в курсе», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Ранее, 15 июня, председатель ЕР Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в УрФО Владимира Якушева врио главы генсовета Единой России. Бывший секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак назначен врио губернатора Алтая. В связи с этим он сложил полномочия сенатора. В уральском полпредстве сообщили, что Якушев остается работать в должности полпреда президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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