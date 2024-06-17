Песков: Путин был в курсе нового назначения полпреда в УрФО Якушева

В Кремле не стали комментировать назначение полпреда президента в УрФО Владимира Якушева на пост врио секретаря генсовета «Единой России». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, лишь отметил, что президент РФ Владимир Путин был в курсе этого кадрового решения.
«Это партийное решение. Разумеется, президент был в курсе», — отметил Песков в ходе конференц-колла.
Ранее, 15 июня, председатель ЕР Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в УрФО Владимира Якушева врио главы генсовета Единой России. Бывший секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак назначен врио губернатора Алтая. В связи с этим он сложил полномочия сенатора. В уральском полпредстве сообщили, что Якушев остается работать в должности полпреда президента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.