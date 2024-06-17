Названа дата суда над американкой, задержанной в Екатеринбурге за помощь ВСУ

Суд над американкой, задержанной в Екатеринбурге за помощь ВСУ, пройдет 20 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание пройдет в закрытом режиме
Судебное заседание пройдет в закрытом режиме Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии, 20 июня. Информация об этом появилась в картотеке инстанции.

«Судебное заседание — 20 июня 2024 года, 11:00», — следует из картотеки. Процесс будет закрытым.

О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю девушку, стало известно 20 февраля. Карелина имеет двойное гражданство: РФ и США. По данным ФСБ, она участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии, 20 июня. Информация об этом появилась в картотеке инстанции. «Судебное заседание — 20 июня 2024 года, 11:00», — следует из картотеки. Процесс будет закрытым. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю девушку, стало известно 20 февраля. Карелина имеет двойное гражданство: РФ и США. По данным ФСБ, она участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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