Названа дата суда над американкой, задержанной в Екатеринбурге за помощь ВСУ

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии, 20 июня. Информация об этом появилась в картотеке инстанции.
«Судебное заседание — 20 июня 2024 года, 11:00», — следует из картотеки. Процесс будет закрытым.
О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю девушку, стало известно 20 февраля. Карелина имеет двойное гражданство: РФ и США. По данным ФСБ, она участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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