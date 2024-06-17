Врачи зафиксировали четыре случая бешенства в Челябинской области с начала лета

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Переносчиками смертельного заболевания стали и дикие, и домашние животные
Переносчиками смертельного заболевания стали и дикие, и домашние животные Фото:

Четыре случая бешенства зафиксировали с начала лета в Челябинской области. Об этом сообщили 17 июня URA.RU в Уральском региональном управлении Россельхознадзора.

«За первую половину июня в Челябинской области зафиксировано четыре случая заболевания бешенством. Погибли три собаки (в поселках Набережный и Остроленский Нагайбакского района и поселке Аэропорт города Челябинска) и домашний кот в селе Еткуль Еткульского района», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Во всех этих населенных пунктах по распоряжению правительства области установлен карантин. Проводятся соответствующие профилактические мероприятия. Всего с начала 2024 года и до 31 мая в Челябинской области выявили 26 бешеных животных: пять лис, 10 собак и 11 кошек.

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Четыре случая бешенства зафиксировали с начала лета в Челябинской области. Об этом сообщили 17 июня URA.RU в Уральском региональном управлении Россельхознадзора. «За первую половину июня в Челябинской области зафиксировано четыре случая заболевания бешенством. Погибли три собаки (в поселках Набережный и Остроленский Нагайбакского района и поселке Аэропорт города Челябинска) и домашний кот в селе Еткуль Еткульского района», — пояснили в пресс-службе ведомства. Во всех этих населенных пунктах по распоряжению правительства области установлен карантин. Проводятся соответствующие профилактические мероприятия. Всего с начала 2024 года и до 31 мая в Челябинской области выявили 26 бешеных животных: пять лис, 10 собак и 11 кошек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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