Челябинским детям-инвалидам предоставлены лекарства по требованию прокуратуры

Челябинская прокуратура вмешалась в ситуацию с недостаточным обеспечением детей-инвалидов лекарственными препаратами. По результатам проверок, проведенных по обращениям родителей, выявлены нарушения в системе закупок необходимых медикаментов и лечебного питания, сообщили в пресс-службе ведомства. Всем пациентам предоставлены требуемые лекарства.
«После представления прокуратуры министерство здравоохранения заключило контракты на закупку лечебного питания, и дети были незамедлительно обеспечены необходимыми препаратами», — прокомментировали в пресс-службе ведомства. Благодаря этому удалось оперативно решить проблему с недостатком специализированного питания.
Проблема нехватки инсулина «Фиасп» для детей с сахарным диабетом первого типа также была решена благодаря действиям прокуратуры. В период отсутствия препарата на рынке, 39 детей из Магнитогорска были обеспечены его аналогами. Сейчас, при поступлении «Фиаспа» на рынок, уже заключены контракты на его поставку.
Эти меры стали продолжением работы по контролю за исполнением законодательства в сфере оказания медицинской помощи детям-инвалидам, которую прокуратура осуществляет на постоянной основе. Ранее URA.RU уже сообщало о случаях ненадлежащего обеспечения лекарствами детей-инвалидов и последующих мерах, предпринятых прокуратурой для устранения подобных нарушений.
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