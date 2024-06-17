Последний раз мужчину видели, когда он покидал ОКБ №2
В Тюмени пропал 75-летний мужчина. Утром 17 июня он ушел из ОКБ №2, сообщают поисковики "ЛизаАлерт".
"Ухалов Виктор Васильевич, 75 лет, Ленинский АО, г. Тюмень. Утром 17 июня 2024 года ушел из ОКБ №2", — написал поисковый отряд в группе во "ВКонтакте".
Рост пропавшего 182 сантиметра, волосы седые, глаза карие. Он был одет в футболку коричневого цвета в белую полоску, черные спортивные штаны, черные сланцы. Поисковики отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Мужчину разыскивают в Тюмени
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области пропал 24-летний мужчина. Его ищут в Ишиме.
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