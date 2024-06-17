В Тюмени 75-летний мужчина ушел из больницы и пропал. Фото

В Тюмени пропал 75-летний мужчина
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Последний раз мужчину видели, когда он покидал ОКБ №2
Последний раз мужчину видели, когда он покидал ОКБ №2 Фото:

В Тюмени пропал 75-летний мужчина. Утром 17 июня он ушел из ОКБ №2, сообщают поисковики "ЛизаАлерт".

"Ухалов Виктор Васильевич, 75 лет, Ленинский АО, г. Тюмень. Утром 17 июня 2024 года ушел из ОКБ №2", — написал поисковый отряд в группе во "ВКонтакте".

Рост пропавшего 182 сантиметра, волосы седые, глаза карие. Он был одет в футболку коричневого цвета в белую полоску, черные спортивные штаны, черные сланцы. Поисковики отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Мужчину разыскивают в Тюмени
Мужчину разыскивают в Тюмени
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области пропал 24-летний мужчина. Его ищут в Ишиме.  

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В Тюмени пропал 75-летний мужчина. Утром 17 июня он ушел из ОКБ №2, сообщают поисковики "ЛизаАлерт". "Ухалов Виктор Васильевич, 75 лет, Ленинский АО, г. Тюмень. Утром 17 июня 2024 года ушел из ОКБ №2", — написал поисковый отряд в группе во "ВКонтакте". Рост пропавшего 182 сантиметра, волосы седые, глаза карие. Он был одет в футболку коричневого цвета в белую полоску, черные спортивные штаны, черные сланцы. Поисковики отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области пропал 24-летний мужчина. Его ищут в Ишиме.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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