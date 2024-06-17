Le Monde: Франция обещает обучить первых украинских пилотов F-16 к сентябрю

Франция намерена обучить часть украинских пилотов управлению истребителем F-16 к сентябрю этого года. Всего инструктаж должны пройти 26 солдат ВСУ, часть из них, а именно 10 человек — обучается уже сейчас. Об этом сообщает Le Monde.
«Часть летчиков может завершить подготовку уже в сентябре, после чего пилоты направятся в Румынию для обучения непосредственно на F-16», — передает французская газета. Отмечается, что пилоты проходят обучение по сокращенной программе. Подготовка пилотов из Украины проходит на военной базе на юге Франции. Авторы материала пишут, что обучение украинских солдат занимаются французские военные, ушедшие в резерв.
Украина уже на протяжении двух лет выпрашивает у Запада истребители F-16. Основным аргументом для отправки является воздушное превосходство России. Киеву заявили, что истребители не могут передать, так как у ВСУ нет людей, которые могут управлять техникой. Поэтому ряд стран, в том числе и Франция, начали проводить обучение украинских пилотов.
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