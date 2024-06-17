В детские лагеря под Челябинском принимали сотрудников без справок о судимости

В детские лагеря в Южноуральске (Челябинская область) принимали сотрудников без справки об отсутствии судимости. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Органами прокуратуры проведены проверки в организациях отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. В Южноуральске в пяти лагерях дневного пребывания допущены нарушения требований трудового законодательства в части обязательного истребования при приеме на работу справок о судимости», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также проверки выявили недостаточное количество камер видеонаблюдения и нарушения целостности ограждения лагерей. Такие нарушения обнаружены в Челябинске, Верхнем Уфалее, Златоусте, Южноуральске, Чебаркуле и Катав-Ивановске, а также в Аргаяшском и Нязепетровском районах.
В Верхнем Уфалее окна в спальне не были защищены антимоскитными сетками, умывальные раковины были без мыла и полотенец, а медаптечка не была должным образом укомплектована. Оборудование на детской площадке было сломанным. А в одном из лагерей Красноармейского района не были проведены испытания системы противопожарной безопасности. В Еманжелинске детей принимали на работу без проведения инструктажа по охране труда и не знакомили их с правилами внутреннего распорядка.
По сообщению пресс-службы прокуратуры, все учреждения принимают меры для устранения нарушений. Виновные в нарушениях понесут за них ответственность.
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