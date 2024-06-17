Челябинец отсудил 750 тысяч рублей у автосалона, навязавшего допуслугу

Советский райсуд Челябинска обязал автосалон «Профи Ассистанс» выплатить клиенту 750 тысяч рублей из-за навязанной дополнительной услуги. На мужчину оформили обслуживание почти в 230 тысяч рублей, сообщили 17 июня в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
«При оформлении договора купли-продажи и кредита сотрудниками автосалона была навязана дополнительная услуга „Combo Pro U“ стоимостью 228 тысяч рублей. В добровольном порядке „Профи Ассистанс“ не расторг договор и потребитель обратился в суд. В его пользу с ответчика взыскано 750 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В сумму вошли уплаченные клиентом деньги за услугу, моральный ущерб, неустойку, штраф и судебные расходы. Как уточнили в Роспотребнадзоре, мужчине не предоставили достоверную информацию о допуслугах при покупке автомобиля.
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