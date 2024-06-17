Ушаков: Путин предложил реальную возможность завершить войну

Ушаков: предложения Путина по Украине перечеркнули итоги швейцарской конференции

17 июня 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Мирные инициативы Путина реальны, отметил Ушаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин предложил реальную возможность завершить войну и установить устойчивый миропорядок. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Предложения российского президента по Украине перечеркнули итоги швейцарской конференции, отметил он. «Наш президент предложил реальную возможность завершить войну, устойчивый миропорядок и договориться об условиях нормального соседства», — отметил Ушаков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Помощник президента подчеркнул, что без участия России решить украинский вопрос невозможно, и саммит в Швейцарии не смог внести вклад в урегулирование конфликта. «На наш взгляд, мирное предложение Путина перечеркнуло итоги конференции в Швейцарии», — заключил помощник президента. Ушаков выразил надежду, что многие страны задумаются над российскими предложениями как над путем к урегулированию конфликта. В то же время он отметил, что формат будущих конференций неизвестен и многие страны выразили нежелание участвовать на высоком уровне или подписывать декларации. Владимир Путин ранее представил новые предложения по урегулированию конфликта на Украине. В частности, они включают в себя признание российского статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. Официальный Киев эту инициативу отверг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин предложил реальную возможность завершить войну и установить устойчивый миропорядок. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Предложения российского президента по Украине перечеркнули итоги швейцарской конференции, отметил он. «Наш президент предложил реальную возможность завершить войну, устойчивый миропорядок и договориться об условиях нормального соседства», — отметил Ушаков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Помощник президента подчеркнул, что без участия России решить украинский вопрос невозможно, и саммит в Швейцарии не смог внести вклад в урегулирование конфликта. «На наш взгляд, мирное предложение Путина перечеркнуло итоги конференции в Швейцарии», — заключил помощник президента. Ушаков выразил надежду, что многие страны задумаются над российскими предложениями как над путем к урегулированию конфликта. В то же время он отметил, что формат будущих конференций неизвестен и многие страны выразили нежелание участвовать на высоком уровне или подписывать декларации. Владимир Путин ранее представил новые предложения по урегулированию конфликта на Украине. В частности, они включают в себя признание российского статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. Официальный Киев эту инициативу отверг.